La fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol se juega con todo este jueves 4 de septiembre. La penúltima jornada clasificatoria tiene entre sus partidazos un increíble duelo entre la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa y su símil de Perú en el histórico Centenario de Montevideo.

Duelo de suertes dispares, mientras Uruguay necesita solo un punto para sellar su presencia en la cita planetaria, los incaicos son penúltimos en la tabla y si bien sus opciones de clasificación son remotas, aún tienen opciones matemáticas para ilusionarse.

Conoce todos los detalles de este encuentro de selecciones, horario del partido y dónde ver en Chile y mucho más en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs. Perú?

El partido entre Uruguay y la selección de Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias se juega este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

A diferencia de lo que ocurrirá con los partidos de Brasil-Chile (Mega) y Argentina-Venezuela (CHV), el duelo entre uruguayos y peruanos no va por TV en Chile. Las únicas opciones de ver este imperdible encuentro por las Eliminatorias sudamericanas será de forma ONLINE, a través del sitio web de CHV y Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

Al inicio de la jornada 17 de las Eliminatorias sudamericanas, los charrúas son 4° en la tabla con 24 puntos, quedando a solo una unidad de sellar su clasificación a la cita planetaria.

¿Qué pasa con la selección de Perú? Los incaicos, por su parte, están actualmente en el 9° puesto con 12 unidades, prácticamente eliminados del certamen, pero aun con chances matemáticas de clasificar mediante repechaje.