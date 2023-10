Uruguay salió a responderle a Pablo Pozo cuando todavía se celebra la gran victoria del equipo de Marcelo Bielsa ante Brasil. La Celeste venció por 2-0 al Scratch en el mítico estadio Centenario en la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026.

Un gol de cabeza de Darwin Núñez y otro tanto de Nicolás de la Cruz sentenciaron la victoria ante el elenco brasileño. A algunos kilómetros de distancia, 1.930 para ser específicos, Pablo Pozo alertó de una supuesta ‘trampita’ del DT rosarino para minimizar las cualidades del rival.

El árbitro chileno, mundialista en Sudáfrica 2010, se percató de algunos detalles con las dimensiones de la cancha. “Me da la impresión de que está más corta y angosta. Sería bueno saber si está con las medidas 105 x 68. ¡¡Cómo sabe el profe Bielsa!!”, tuiteó el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua, quien dio por hecho que algo se había modificado.

Pero la respuesta llegó. La dio Jorge Giordano, el director de las selecciones nacionales que tiene Uruguay. Algo así como el rol que cumple hoy en día Rodrigo Robles en la Roja. Conversó con el diario La Tercera y descartó tajantemente la visión del otrora juez FIFA.

“Nosotros no sacamos ese tipo de ventajas. La cancha fue inspeccionada en las reuniones técnicas”, aseguró Giordano después de un rotundo ‘no’ ante la pregunta de si era real el cambio. Pero no se quedó con eso y envió un recado más fuerte hacia el ex réferi.

Uruguay rechaza a Pablo Pozo por denunciar una viveza de Bielsa ante Brasil

En la selección de Uruguay no quieren saber nada con la versión de Pablo Pozo sobre una pillería de Marcelo Bielsa en el gran triunfo ante Brasil. Desde el combinado nacional le dejaron un claro mensaje al ex presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno.

“Él no nos conoce y mucho menos a Bielsa. Para ser claro, no se tocó nada. Pero bueno”, dijo Jorge Giordano al citado medio. Este entrenador charrúa asumió hace un año y 9 meses como Director de Selecciones Nacionales y lo último que hizo como DT fue dirigir a Nacional de Montevideo entre octubre de 2020 y marzo de 2021.

Las dimensiones de la cancha para los partidos internacionales están fijadas con ciertos márgenes. El largo puede ser entre 100 y 110 metros. Mientras que la anchura puede variar entre los 64 y los 75 metros, según la disposición que tiene la FIFA en este asunto.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay en las Eliminatorias 2026?

La próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026 se disputará el próximo mes. El 16 de noviembre, Uruguay visitará a Argentina a contar de las 21 horas. Y el 21 recibirá a Bolivia en el estadio Centenario a las 20:30 horas. Ambos horarios son según el huso que rige a Chile continental.

¿En qué lugar marcha Uruguay en las Eliminatorias 2026?

Uruguay suma siete puntos al cabo de cuatro partidos disputados en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Así marcha en la tabla de posiciones.

