Thierry Henry y ex pupilos elogian a Pep: "Guardiola me reprogramó"

Manchester City se encuentra instalado en la final de Champions League. Luego de la goleada al Real Madrid por 4-0, el equipo de Pep Guardiola se prepara para enfrentarse al Inter de Milán, un partido donde los merengues son claros favoritos para llevarse La Orejona.

El entrenador español es considerado uno de los mejores del mundo y no es para menos, pues esta es su cuarta final de Champions luego de ganar dos con el FC Barcelona y perder una ante el Chelsea con su cuadro actual.

Después de la aplastante victoria, los elogios llegaron de todos lados para el técnico de los citizens, que dominaron al Madrid de principio a fin. Uno de los comentarios que más llamó la atención, fue el de su ex dirigido en Barcelona Thierry Henry, mientras comentaba el post partido en la cadena de televisión estadounidense CBS.

“Lo que hace es mejorar jugadores. Me creía un rey en el fútbol, pero llegué al Barca y Pep me desprogramó y me reprogramó a una determinada forma de entender el juego”, dijo el ex delantero francés.

Otro que se refirió a la forma de dirigir de Guardiola fue el Kun Agüero, que en su retransmisión del partido de semifinales en ESPN, habló de la obsesión del nacido en Cataluña con sus jugadas.

“No, no, es una costumbre. Cuando entrenábamos y practicábamos la salida del balón, si perdíamos el balón Pep paraba el partido y decía otra vez, otra vez, otra vez. No me voy al vestuario hasta que salga bien. Al final teníamos que hablar con los suplentes para que saliera bien”, declaró el argentino entre risas.

El hambre de conquista de Pep Guardiola

Por último, uno de sus actuales dirigidos en Manchester City, Rubén Dias, habló de Pep después del partido, adjuntando el resultado a su visión de juego y su hambre de victoria.

“Es la pieza principal del equipo. Es la cabeza de todo y jugamos el juego a través de sus ojos. Lo ha ganado todo y quiere seguir ganando. Ese hambre comienza de nuevo cada temporada, esa es su mayor cualidad”, declaró el defensa portugués.

Esa ambición lo tiene nuevamente en una final de la liga de campeones, FA cup y a punto de ganar la Premier League, en una temporada en que los celestes pueden ganarlo todo, pero más importante, conseguir por primera vez esa estrella europea que tanto se les ha escapado.