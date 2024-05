El Ingeniero no logró dar el golpe y ahora tendrá que prepararse para un complejo cierre de campaña con los verdiblancos. En la penúltima fecha se juegan una final.

La irregular temporada 2023/24 del Real Betis no podía tener otro final. Este jueves el equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini no pudo con Las Palmas, cosechando un empate 2 a 2 que le deja cuesta arriba su lucha por meterse en las copas europeas.

El elenco del Ingeniero llegada al encuentro en zona de clasificación a UEFA Conference League, pero debía sumar a toda costa para no complicarse. Sin embargo, un partido para el olvido ahora los deja fuera y con una tremenda tarea por delante.

Y es que en las últimas dos jornadas que quedan de La Liga enfrentarán al club con el que pelean dicho cupo y al Real Madrid, campeón esta temporada. Las cosas no serán fáciles, pero todavía pueden dar ese golpe que les permita conseguir su objetivo.

Real Betis empata y Manuel Pellegrini puede quedar fuera de las copas europeas

El Real Betis necesita a toda costa ganar ante Las Palmas para así ir más tranquilo a pelear por las copas europeas. No obstante, este jueves las cosas no salieron para nada como se esperaba y ahora dependen de otros resultados.

Betis empató con Las Palmas y ahora Manuel Pellegrini sufre para meterse en copas europeas. Foto: Comunicaciones Betis.

El equipo de Manuel Pellegrini logró abrir el marcador en los 21′ minutos de jeugo gracias a un autogol de Mika Mármol. Pero el dueño de casa llegó al empate rápidamente, ya que en los 27′ Álex Suárez puso el 1 a 1.

El panorama no era el mejor, especialmente porque el juego no acompañó al Real Betis. De todas formas los verdiblancos lograron pasar otra vez arriba en los 49′ con tanto de Ayoze Pérez, pero eso no sería suficiente.

Las Palmas emparejaría las acciones nuevamente en los 64′ con Alberto Moleiro, lo que dejó cuesta arriba todo. Un posible penal en los 74′ estuvo a nada de darles el triunfo, pero el VAR se los terminó negando.

El empate los deja a la espera de lo que ocurra con la Real Sociedad este jueves. Precisamente ese equipo será su rival en la próxima fecha y es con quien pelean el cupo a la UEFA Conference League, por lo que tendrán una verdadera final antes de cerrar la temporada ante Real Madrid.

Manuel Pellegrini tendrá una tarea titánica para meter al Real Betis en la competencia internacional. El Ingeniero ha hecho lo posible, pero sus jugadores simplemente no han estado a la altura y ahora pueden incluso perder un puesto que parecían tener asegurado.

¿Cómo queda la tabla de posiciones de La Liga para el Betis?

Así queda la tabla de posiciones de La Liga tras el partido del Betis:

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis ahora se prepara para una verdadera final por las copas europeas. En la penúltima fecha de La Liga los verdiblancos reciben a la Real Sociedad este domingo 19 de mayo desde las 13:00 horas.

