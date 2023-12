La Copa América del 2024 se jugará en Estados Unidos y esta noche, desde las 21.30 horas, empezará a tomar forma luego del sorteo que se realizará en Miami, donde quedarán establecidos los cuatro grupos de cuatro participantes cada uno.

Chile no atraviesa por un buen momento deportivo hace años, pero de todas formas quedar eliminado en primera fase sería un golpe duro para el nuevo entrenador que llegará en las próximas semanas a entrenar a la Roja.

Por lo mismo, es importante que la fortuna ayude a la selección nacional y no sea enviada al temido “Grupo de la Muerte” que siempre aparece para estos eventos internacionales.

Bolilleros de Copa América

En primera instancia aparecen en el Bombo 1 de este sorteo Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Claramente los campeones del mundo son el mayor cuco, que tienen a Lionel Messi como gran figura.

Por contrapartida, México aparece como el rival más accesible, debido al mal momento que atraviesa y que lo llevó a clasificarse a esta Copa América angustiosamente.

En el Bombo 2 están Uruguay, Colombia, Perú y Ecuador. En caso de quedar en la zona con los charrúas la noticia no será bienvenida, debido a que con Marcelo Bielsa están mostrando un nivel extraordinario lo que quedó claro tras ganarle a Brasil y Argentina. Los incaicos parecen ser el mejor rival para enfrentar.

Chile está en el Bombo 3 con Paraguay, Venezuela y Panamá, por lo que ninguno de esos países será contrincante de Chile.

En la última línea están Bolivia y Jamaica. A ellos se les sumará el ganador de Canadá-Trinidad y el vencedor de Tobago Costa Rica-Honduras. Canadá y Costa Rica, por sus presentes, asoman como los más duros del Bombo 4.

De esta forma, caer en un grupo con Argentina, Uruguay y Canadá sería terrible para las aspiraciones de Chile de hacer un buen campeonato.

Sedes de la Copa América 2024

La Copa América tendrá 14 sedes, en lo que será un anticipo de lo que se vivirá para el Mundial del 2026. Los estadios son los siguientes.

-Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

-AT&T Stadium, Arlington, Texas.

-Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

-Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.

-Exploria Stadium, Orlando, Florida.

-GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.

-Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

-Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

-Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

-MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

-NRG Stadium, Houston, Texas.

-Q2 Stadium, Austin, Texas.

-SoFi Stadium, Inglewood, California.

-State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

¿Cuándo comienza la Copa América 2024?

El torneo empieza a jugarse el 20 de junio del próximo año, en un partido que tendrá a Argentina en el encuentro inaugural, a jugarse en Atlanta. La final será el 14 de julio en Miami.