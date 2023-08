Pablo Solari tuvo una llave de vaivenes en la eliminación de River Plate. Anotó un doblete ante el Inter de Porto Alegre en el partido de ida. Pero también terminó con un penal fallado en la infartante definición que le dio el paso a cuartos de final al equipo de Charles Aránguiz.

El Pibe estuvo lejos de mostrar su mejor nivel en el estadio Beira-Rio. Pero, aun así, Martín Demichelis lo mantuvo en el campo de juego durante los 90′. Y conforme avanzó la tanda desde los 12 pasos, el “36” sacó turno para rematar en el mata-mata de la definición.

Luego de la anotación de Rodrigo Aliendro, el ex Colo Colo se encargó del sexto lanzamiento de la Banda Sangre. Lo anotó. Pero internamente sabía que algo andaba mal. Su celebración no fue tan efusiva como las de los otros anotadores. Con el VAR disponible, el juez uruguayo Ánibal Matonte no tuvo más que esperar.

Todo eso mientras el golero uruguayo Sergio Rochet reclamaba con insistencia la infracción del oriundo de Arizona. Lo mismo hacía el DT del Colorado Gaúcho, Eduardo Coudet, desde el borde del campo de juego. A raíz del doble toque, el tiro de Pablo Solari quedó sin validez.

Solari olvida su doblete: el polémico penal fallado por el Pibe en la eliminación de River

Pablo Solari empuñó su brazo y lo batió al viento. Pero su cara no se condecía con el gesto alegre de una celebración. Era lo que se temía desde el inicio. “Ahí está el VAR. No es gol de River. Cobró doble toque. Se resbaló. El césped está blando justo en esa zona”, contó el narrador del encuentro.

Razón no le faltaba: con el correr de la tanda, el juez charrúa decidió cambiar de portería: el punto penal lucía destrozado y, entre otras cosas, podía provocar más caídas como la que sufrió Solari antes de su remate inválido. Una vez más, quedó en evidencia el grosero error de Cristián Garay en la victoria de Everton ante Unión Española.

Revive el penal fallido del Pibe Solari