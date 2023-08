Pablo Solari fue el héroe de River Plate. El Pibe le marcó un doblete al Inter de Porto Alegre para remontar el marcador y sentenciar el 2-1 de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el partido no todo fue felicidad para el ex Colo Colo, que justamente marcó una advertencia que evoca un duro traspié albo en el plano internacional.

Luego del partido, Solari le concedió una entrevista a ESPN. Y detalló parte de las instrucciones del DT. “Martín (Demichelis) me da confianza, me dice que juegue libre y tranquilo. Que ayude a mis compañeros, obviamente ellos vienen haciendo un trabajo bárbaro. Estoy para aportar donde me toque”, le contestó la figura de la noche al periodista Gustavo Yarroch.

“Entré pensando en ayudar a mi equipo a sacarlo adelante. Bueno, más allá de que gracias a dios me tocó hacer los goles, hay un trabajo de todos mis compañeros. Las únicas felicitaciones son para todo el equipo, que se lo merece”, añadió Pablo Solari.

Pablo Solari advierte a River tras el doblete y Colo Colo aflora en el recuerdo

A pesar de la mínima ventaja que obtuvo River Plate gracias a Pablo Solari y su doblete ante el Inter de Porto Alegre, el Pibe no quedó tan tranquilo. “Sabíamos que Inter es un equipo durísimo, que no nos iba a hacer fácil la serie. Y nada, se planteó de esa manera”, aseguró.

Por cierto, el campeón de la Liga Profesional de Argentina hizo figura al portero mundialista uruguayo Sergio Rochet. “Nos quedamos con una espinita porque capaz que podríamos haber sacado más diferencia. En esta fase, contra estos grandes rivales, se hace más difícil”, afirmó el “36”, quien ingresó por Enzo Pérez al encuentro.

Con esa frase por supuesto que vino a la mente la última competencia internacional que tuvo con Colo Colo. Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. En el duelo de ida, los albos vencieron por 2-0 al Inter de Porto Alegre. Uno de los goles lo hizo Solari. Pero en la revancha, el Colorado aplastó por 4-1 al equipo de Gustavo Quinteros y accedió a los cuartos.

Ese trago amargo parece no importarle mucho al jugador surgido de las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba. “Me estoy sintiendo muy bien. Mis compañeros me ayudan en eso, tengo que mejorar un montón de cosas. En el partido con Racing me quedé con la espinita de no terminar de la mejor manera muchas ocasiones. Me tocaron dos hoy y las pude hacer. Estoy muy contento”, cerró el Pibe, que espera con ansias la revancha en el estadio Beira-Rio.