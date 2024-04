Ben Brereton Díaz regresó con todo desde la selección chilena al Sheffield United. El delantero fue la gran figura en el empate 3 a 3 con Fulham marcando dos goles y aportando con una asistencia.

La actuación del atacante, que había estado alejado de las canchas por lesión en las últimas fechas, dejó a los hinchas pidiendo a gritos su continuidad. Sin embargo, esto no será tan fácil.

Si bien los Sables ahora van con todo a buscar la permanencia del artillero, lo cierto es que el panorama no es muy alentador. El casi confirmado descenso a la Championship y su situación con Villarreal obligan a negociar para saber si finalmente se quedará o no en Inglaterra.

Ben Brereton Díaz define su futuro mientras Sheffield United lo quiere en sus filas

La temporada está cerca de llegar a su final en Europa, lo que deja a Ben Brereton Díaz con un panorama de puras dudas. El delantero termina su préstamo con el Sheffield United y debe volver a Villarreal, pero en su actual club quieren hacer el esfuerzo para que se quede.

Así lo reveló este lunes The Star, donde aseguraron que la dirigencia hará lo posible para que no se mueva de Inglaterra. “Los directivos del Sheffield United se han negado en privado a descartar la posibilidad de hacer otro acercamiento a Ben Brereton Díaz la próxima temporada después de que continuara el impresionante comienzo de vida del internacional chileno en Bramall Lane”.

“El jugador de 24 años ha impresionado a los aficionados con su actitud y ritmo de trabajo, así como con su devolución de goles, y en los dos últimos partidos del United, en Bournemouth y en casa ante el Fulham, los Blades deberían haber sumado más de dos puntos a su cuenta. Después de liderar a ambos en el minuto 90, ha formado una asociación impresionante con Oli McBurnie, también autor del marcador contra los Cottagers”, añadió.

En esa misma línea remarcaron que en Sheffield United no desiste de la idea de renovarle. “Ese acuerdo fue un acuerdo de préstamo directo, sin obligación ni opción de comprar al delantero, pero The Star entiende que eso no ha impedido las discusiones entre altos funcionarios de Bramall Lane sobre un posible enfoque la próxima temporada”.

Eso sí, el problema está en su casi descenso, lo que dejaría al delantero la chance de mirar otras opciones. Sin contar su regreso al Villarreal, donde tendrán que definir si lo considerarán.

Por ahora, Ben Brereton Díaz hará lo posible por ayudar al Sheffield United a salir de la zona de descenso en la Premier League. Ya llegará el momento de sentarse a negociar, pero lo que está claro es que lo ideal es mantenerse en un torneo de primera división en Europa.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton Díaz en Sheffield United?

En lo que va de temporada 2023/24 en Inglaterra, Ben Brereton Díaz ha logrado disputar un total de siete partidos oficiales con Sheffield United. Desde que llegó en la segunda parte de la campaña ha marcado cuatro goles, ha aportado con una asistencia y alcanza los 428 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Sheffield United?

Ben Brereton Díaz y Sheffield United se preparan para un verdadero partidazo en la Premier League. Este jueves 4 de abril a las 15:30 horas los Sables enfrentan al Liverpool en un duelo clave en la tabla de posiciones.

