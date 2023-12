El Mundial de Clubes es uno de los torneos más importantes del planeta y el cual, le pone fin al fútbol internacional a nivel de equipos. En la edición 2023, Manchester City y Fluminense definirán a un nuevo campeón planetario. Conoce aquí el premio económico que se llevarán.

Los campeones de la Champions League y la Copa Libertadores se dan cita en Arabia Saudita, en uno de los duelos más apasionantes del 2023. La historia reciente indica que los europeos han tenido un dominio total en este torneo, pero en el fútbol nunca hay que dar nada por hecho. El Flu tiene jugadores de mucha experiencia que podrían sorprender a los Citizens en esta instancia.

Manchester City al fin alcanzó la gloria continental al levantar la Orejona por primera vez. Ahora van por el premio mayor a nivel planetario. Pep Guardiola ya levantó este trofeo en 2009 y 2011 con Barcelona, además de también hacerlo en 2013 con Bayern Múnich. En sus vitrinas no abundan demasiados trofeos internacionales, por lo que vendría muy bien el Mundial de Clubes para engalanar el Etihad Stadium.

¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial de Clubes 2023?

El equipo que dé la vuelta olímpica en Arabia Saudita se embolsará 5.5 millones de dólares.

¿Cuál es el premio por ganar la Champions League?

Si te preguntaste el monto que entrega la Orejona, este es de 20 millones de euros. Por la final los equipos ya se aseguran 15.5 millones, pero por ser quien se quede con el trofeo suman 4.5 millones de euros extras.

¿Cuánto dinero entrega la Copa Libertadores?

Fluminense, el último campeón del torneo de clubes más importante de América, recibió el 2023 la cifra de 18 millones de dólares. El subcampeón recibió 7 millones de la moneda de Estados Unidos, que en este caso fue para Boca Juniors.

Manchester City se queda sin sus figuras

La última vez que un club sudamericano conquistó el Mundial de Clubes fue en 2012, cuando Corinthians derrotó por 1-0 a Chelsea. De ahí en más, todo ha sido para los europeos. Incluso en la edición de 2022, que se jugó en febrero del 2023, Flamengo sufrió un fracaso rotundo al quedar eliminado en la semifinal ante Al-Hilal de Arabia Saudita. Fluminense ahora tiene la misión de romper la mala racha de su continente.

Si bien en los papeles, Manchester City es el claro favorito, los brasileños tienen un plantel con jugadores de mucha jerarquía: Fabio, Marcelo, Felipe Melo, Paulo Ganso, Keno o Germán Cano, son algunas de las piezas en las que se sostiene la fe carioca. En 2023 levantaron la primera Copa Libertadores de su historia luego de derrotar a Boca Juniors, ahora van por el premio mayor de la FIFA a nivel de clubes.

Los Citizens están ilusionados con cerrar un 2023 mágico, en el cual ya conquistaron la Premier League, la Champions y la Supercopa de Europa, entre otros trofeos. Claro que Pep Guardiola recibió una pésima noticia en la previa a la final, ya que no podrá contar con Kevin de Bruyne y Erling Haaland en la definición. Ambos no estuvieron en la semifinal ante Urawa Red Diamonds por lesión y por eso, no podrán ser inscritos ante Fluminense.