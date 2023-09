El volante uruguayo de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, vive un día especial en medio de su buen presente en el mediocampo de los rojos. La Celeste recibe a la selección chilena por el debut en las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

En conversación con Radio ADN, en el restaurante La Uruguaya, Piñeiro reveló que tiene esperanzas de un triunfo de la selección charrúa contra la Roja y espera algún día vestir la camiseta de La Celeste.

“El partido de hoy lo veo más para Uruguay. Chile tiene jugadores con menos pero en nombres, pero que se están conociendo. Bielsa ha trabajado poco. Es un partido complicado para ambos, pero Uruguay tiene la obligación de hacerse fuerte en casa y va a ser duro”, dijo Piñeiro.

Agregó que “para mí sería un sueño jugar por mi selección. Antes lo veía más lejos, pero ahora no tan lejos por el momento que estoy pasando. Sé que son jugadores jóvenes en mi puesto, pero los conozco y me ilusiono. Hasta con una práctica me conformo. Estoy con esa ilusión”.

Asimismo, Rodrigo Piñeiro fue consultado por las polémicas ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes no fueron considerados por Marcelo Bielsa: “en mí pensar, creo que deberían estar, por estar en los grandes clubes en que juegan. Pero hay que respetar las decisiones del técnico. Darwin Núñez está en su mejor momento, imparable, y hay que aprovecharlo”.

¿Cuántos años tiene Rodrigo Piñeiro?

El mediocampista Uruguay de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, tiene 24 años cumplidos el pasado 5 de mayo de 2023. Con los rojos tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

¿Cuándo juega Chile con Uruguay?

Chile prepara su debut en las eliminatorias este viernes 9 de septiembre. La Roja visita a Uruguay desde las 20:00 horas en el estadio Centenario de Montevideo.