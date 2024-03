Rodrigo Echeverría no se achica en Huracán: “Dejar todo en la cancha"

Rodrigo Echeverría se afianza como pieza clave de Huracán y lo demostró en el reciente triunfo por la mínima ante River Plate. El ex Universidad de Chile fue titular junto a Williams Alarcón y jugó todo contra el Millonario de Paulo Díaz.

El volante se bajó del avión de la Roja y de inmediato se puso a disposición de Frank Kudelka. Es que la derrota ante Francia no dejó conforme al Eche por lo que buscó de inmediato su revancha.

“Necesitábamos un triunfo así de la manera en lo que hicimos. Fue un partido importante y lo hicimos muy bien. Los primeros minutos estuvimos un poco desordenados pero lo sacamos adelante”, confesó el chileno tras el partido en el estadio Tomás Aldofo Duró.

Incluso Kudelka tenía entre sus planes darle descanso, tal como ocurrió con Paulo Díaz en River Plate. Pero Echeverría se negó tajantemente.

“Apenas llegue el profe me pregunto si quería y jugar y le dije no me quería perder este partido. Es verdad que al final estaba un poco ahogado pero siempre se saca el último aliento para dejar todo dentro de la cancha”, sentenció.

¿Cuándo juega Huracán?

El Globo ahora se enfoca en la Copa Argentina y este próximo miércoles 3 de abril se mide ante Villa Mitre a partir de las 21:10 horas.

Luego por la Copa de la Liga se mide ante Deportivo Riestra y Atlético Tucumán.