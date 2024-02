Parece que Yésica Frías hablaba muy, pero muy en serio cuando amenazó al argentino Exequiel Palacios. La mujer, quien está en proceso de divorcio con el jugador del Bayer Leverkusen, afirmó que iba a vender la medalla de campeón del mundo de Qatar 2022 de su ex pareja si no pagaba departamento que compartían.

Dicho y hecho, porque Frías comenzó festinar en las últimas horas en su Instagram personal con la venta de valiosos artículos usados por Palacios en el Mundial de Qatar 2022.

Lo primero que la mujer vendió fue una de las camisetas que el propio jugador usó en suelo qatarí. “El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos”, escribió Frías en la publicación, con una vengativa sonrisa de oreja a oreja que no se la podía quitar nadie.

Sin embargo, lo más especial vino después, ya que también fue tomada por el mismo comprador nada más ni nada menos que la medalla de campeón del mundo. El mismo hincha compartió orgulloso su adquisición en redes sociales.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él (…) El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, había avisado la mujer en el programa Socios del Espectáculo.

Cabe recordar que Exequiel Palacios y Yésica Frías se conocieron en 2018, se casaron en 2021 y, apenas tres años después, en 2024, están en trámites para poner fin a su matrimonio.

¿Cuánto jugó Exequiel Palacios en el Mundial de Qatar 2022?

Exequiel Palacios jugó tres de los siete partidos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El volante disputó 21 minutos ante México, 10’ con Australia en los octavos de final y 16 con Croacia en las semifinales.

