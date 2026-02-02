Barcelona de Ecuador realizó su tradicional Noche Amarilla en el estadio Monumental, en la que enfrentó al Guayaquil FC, clásico rival de la ciudad.

Más allá de haber caído 1-0 en el duelo amistoso, lo que se hizo viral fue la fuerte imagen que se vio en el estadio en uno de los lugares más acomodados del estadio.

Esto debido a que se viralizó una foto en redes sociales en la que aparecía un arma sobre una mesa, acompaña de una petaca de alcohol.

Incluso, el diario El País de Ecuador manifestó que estaría identificada el lugar en la que se realizó esta fotografía. “Denuncias ciudadanas apuntan a la suite 1071 del lado nuevo”, señalan.

La violencia atormenta a Ecuador

En Ecuador la ola de violencia es un tema muy fuerte. De hecho, hace pocas semanas, el entrenador español Javier Rabanalde, que dirigió a Independiente del Valle, dio crudas declaraciones.

“Yo vivía en una casita fantástica con jardín. De repente, mis vecinos al día siguiente ya no estaban. Él vendía autos, vendió uno en efectivo, alguien se enteró, fue y los mató a los dos”, señaló en Radio Marca.

Agregó que “me tuve que mudar con toda la seguridad. Entonces te replanteas muchas cosas”.

De seguro lo ocurrido en la Noche Amarilla será un asunto que en Ecuador van a revisar, ya que el revuelo provocado por el ingreso del arma al recinto deportivo ha sido grande.