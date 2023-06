“¿Qué hacés acá, nena? No podés estar acá. Te vas asustar. Es un vestuario de hombres“, le disparó Coco Basile a Sofía Martínez en el momento más tenso y polémico que se vivió en la despedida de Juan Román Riquelme en Argentina.

El ex entrenador de la selección trasandina, con la que ganó la Copa América de Chile 1991, se quedó en el siglo pasado y expulsó a la periodista de TV Pública del vestuario donde Lionel Messi y otras estrellas se alistaban para saltar a la cancha de La Bombonera. Algo que le costó una lluvia de críticas.

Sofía Martínez se descarga tras polémica con Coco Basile

Coco Basile no dudó ni un segundo en hacerle saber a la reportera que ese no era un lugar adecuado para ella, a pesar de que nadie en su interior se estaba cambiando de ropa, duchándose o algo por el estilo. Por eso, ahora llegó el descargo.

La comunicadora del canal encargado de transmitir el adiós del ídolo xeneize rompió el silencio y habló con el programa radial Perros de la Calle. “A mí me vinieron a buscar y me dijeron ‘ya está para entrar al camarín de la Selección’, porque obviamente se están cambiando”, lanzó de entrada.

“Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que todo estaba ok. Y bueno, la cuestión que me dieron aire y yo arranqué un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado ahí en uno de los asientos, y me dice ‘no podés estar acá, salí’”, rememoró Martínez sobre la escena.

Después, Sofía cuenta que pensó que todo era una broma. “Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar”, detalló.

“Efectivamente él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres”, complementó Martínez.

“Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien“, concluyó.