Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Pellegrini se frota las manos gracias a lo que aprendió Zidane en el Mundial Sub 20: “Tenemos que…”

El defensor Elyaz Zidane, jugador de Real Betis, está haciendo un buen torneo en la Copa del Mundo y se ilusiona con el título.

Por Carlos Silva Rojas

Elyaz Zidane recibe elogios por su performance en el Mundial Sub 20.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTElyaz Zidane recibe elogios por su performance en el Mundial Sub 20.

Uno de los equipos que sigue con vida en el Mundial Sub 20 de Chile es Francia, que está en semifinales, donde lo espera la gran sorpresa del torneo, Marruecos.

El cuadro galo se metió en la ronda de los cuatro mejores tras un sufrido triunfo ante Noruega, al que le ganó por 2-1 gracias a los goles de su figura que se fue: Saïmon Bouabré.

En las filas del elenco francés hay un jugador con mucha historia, porque el número 5 es el defensa central Elyaz Zidane, hijo menor del ilustre campeón del mundo Zinedine Zidane.

Insólito: el Mundial Sub 20 de Chile tiene un caso nunca antes visto en la historia del fútbol

ver también

Insólito: el Mundial Sub 20 de Chile tiene un caso nunca antes visto en la historia del fútbol

Pellegrini feliz con el nivel de Elyaz Zidane en el Mundial

Elyaz Zidane tiene una conexión con Chile, porque milita en Real Betis, equipo que es dirigido por Manuel Pellegrini, quien autorizó que el defensor juegue en la Copa del Mundo para sumar rodaje.

El DT de la selección francesa Sub 20 es Bernard Diomède, quien en conversación con L’Equipe habló de las condiciones del menor de los hijos de Zizou.

“Como zurdo, sé reconocer la calidad de un zurdo, y Elyaz posee esta finura técnica además de su tamaño”, dijo en primera instancia el estratega.

Publicidad
Elyaz Zidane durante el Mundial Sub 20. Foto: Andres Pina/Photosport

Elyaz Zidane durante el Mundial Sub 20. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, habló del peso que lleva para Elyaz tener el apellido Zidane: “sólo tenemos que dejarlo tranquilo. Llevamos tres años trabajando para liberarlo. Es difícil ser hijo de Zidane. Esperamos mucho de él, sin duda demasiado. No debemos olvidar que es un jugador de 2005″.

“Estoy contento porque está empezando a expresarse dentro del equipo, aunque le resulte muy difícil. Tiene las cualidades para alcanzar el máximo nivel, solo tiene que jugar”, cerró sobre el jugador de Betis.

Publicidad
Jugador de la Sub 20 hace pebre a Nicolás Córdova por cortarlo: “Demuestra el interés que tiene conmigo”

ver también

Jugador de la Sub 20 hace pebre a Nicolás Córdova por cortarlo: “Demuestra el interés que tiene conmigo”

Lee también
Causó polémica en Chile y lo tildan como "un peligro" para Francia
Internacional

Causó polémica en Chile y lo tildan como "un peligro" para Francia

"Es espectacular": Ruud Van Nistelrooy está fascinado en Chile
Chile

"Es espectacular": Ruud Van Nistelrooy está fascinado en Chile

Jugador de la Sub 20 hace pebre a Nicolás Córdova por cortarlo
Selección Chilena

Jugador de la Sub 20 hace pebre a Nicolás Córdova por cortarlo

"Es un...": la reacción del plantel de Colo Colo por Vidal y Kings League
Colo Colo

"Es un...": la reacción del plantel de Colo Colo por Vidal y Kings League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo