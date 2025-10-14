Pellegrini se frota las manos gracias a lo que aprendió Zidane en el Mundial Sub 20: “Tenemos que…”

Uno de los equipos que sigue con vida en el Mundial Sub 20 de Chile es Francia, que está en semifinales, donde lo espera la gran sorpresa del torneo, Marruecos.

El cuadro galo se metió en la ronda de los cuatro mejores tras un sufrido triunfo ante Noruega, al que le ganó por 2-1 gracias a los goles de su figura que se fue: Saïmon Bouabré.

En las filas del elenco francés hay un jugador con mucha historia, porque el número 5 es el defensa central Elyaz Zidane, hijo menor del ilustre campeón del mundo Zinedine Zidane.

ver también Insólito: el Mundial Sub 20 de Chile tiene un caso nunca antes visto en la historia del fútbol

Pellegrini feliz con el nivel de Elyaz Zidane en el Mundial

Elyaz Zidane tiene una conexión con Chile, porque milita en Real Betis, equipo que es dirigido por Manuel Pellegrini, quien autorizó que el defensor juegue en la Copa del Mundo para sumar rodaje.

El DT de la selección francesa Sub 20 es Bernard Diomède, quien en conversación con L’Equipe habló de las condiciones del menor de los hijos de Zizou.

“Como zurdo, sé reconocer la calidad de un zurdo, y Elyaz posee esta finura técnica además de su tamaño”, dijo en primera instancia el estratega.

Publicidad

Publicidad

Elyaz Zidane durante el Mundial Sub 20. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, habló del peso que lleva para Elyaz tener el apellido Zidane: “sólo tenemos que dejarlo tranquilo. Llevamos tres años trabajando para liberarlo. Es difícil ser hijo de Zidane. Esperamos mucho de él, sin duda demasiado. No debemos olvidar que es un jugador de 2005″.

“Estoy contento porque está empezando a expresarse dentro del equipo, aunque le resulte muy difícil. Tiene las cualidades para alcanzar el máximo nivel, solo tiene que jugar”, cerró sobre el jugador de Betis.

Publicidad

Publicidad