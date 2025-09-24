Los hechos de violencia se toman nuevamente las imágenes internacionales, esta vez en el duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 donde se enfrentaron Fluminense contra Lanús en el estadio Maracaná.

El duelo, que finalizó con una histórica clasificación de los argentinos en tierras brasileñas, estuvo suspendido largos minutos tras el entretiempo por enfrentamientos de la barra visitante con la policía.

Una situación que hizo mostrar duras imágenes de violencia por televisión, algo que no impactó a Patricio Yáñez quien fue bien duro a la hora de hablar de este tema.

“Los argentinos siempre andan buscando escandalo en Brasil le gusta picanear y luego victimizarse”, lanzó duramente en Deportes en Agricultura.

Los hinchas de Lanús fueron fuertemente reprimidos en Brasil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

¿Qué dijo Patricio Yáñez por los hechos de violencia en Brasil?

Fue el ex jugador de Colo Colo y actual comentarista deportivo quien entregó detalles del escándalo en las tribunas del estadio Maracaná, en el duelo de Fluminense contra Lanús.

Los hinchas argentinos fueron protagonistas de un enfrentamiento con la policía, en una situación que fue fuertement criticada por la prensa argentina que acusa nuevamente a las autoridades brasileñas contra sus fanáticos.

Algo que no le movió un pelo a Patricio Yáñez, quien mandó su apodo de regreso al otro lado de la Cordillera de Los Andes, donde no les cree que sea algo donde los están buscando.

“Entiendo que no es el primer incidente, donde vivieron lo mismo. Por lo que veía y observaba es que la barra picaneo a la policía y les respondieron con dureza”, explicó.

