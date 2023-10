Un hecho asqueroso se vio en el estadio Monumental de Buenos Aires, luego de que una imagen captara al paraguayo Antonio Sanabria escupiendo a Lionel Messi, en el encuentro donde Argentina venció 1-0 a los guaraníes por las eliminatorias al Mundial 2026.

El delantero del Torino, al enterarse del revuelo que tomó este asunto, conversó con TyC Sports en Argentina y aprovechó de sacarse los pillos como se dice en buen chileno.

“Son cosas del partido. Me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero para nada. Él estaba lejos”, manifestó el paraguayo para justificar su acto, sin apechugar ante la evidente situación que se ve en el video.

Luego aclara que el ángulo de la foto lo perjudica. “Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver. Lo desmiento”, comentó el futbolista.

Messi reacciona al escupitajo

Lionel Messi habló con la prensa de su país cuando terminó el partido y aseguró que no se dio cuenta en la cancha de lo acontecido.

“No lo vi, me dijeron en el vestuario. No sé quién es este chico, pero no hay que darle importancia. No lo conozco”, señaló el astro trasandino.

Eso sí, le pegó al delantero por esta actitud poco caballerosa. “Ahora va a salir en todos lados. Es peor, se hace conocido. Hay que dejarlo ahí”, comentó Messi para bajarle el perfil.

Mira el video del escupitajo

Messi, el ídolo de Sanabria

Después de lo ocurrido en Buenos Aires se viralizó una foto en que el paraguayo posó junto a Lionel Messi hace algunos años, cuando el trasandino jugaba en Barcelona.

Esto debido a que el 2009 Sanabria entró a jugar a La Masía, las divisiones inferiores del club catalán, donde se topó con el astro del fútbol mundial, quien ya era una figura top.

Sanabria solamente pudo debutar en el Barcelona B, el año 2013. Una temporada después fue transferido a la Roma por 4,5 millones de euros.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección argentina en eliminatorias?

Tras haber sumado de a tres contra Paraguay, Argentina se enfoca en lo que será su visita a Perú el próximo martes. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima y comenzará a las 23 horas de Chile.

¿Cuándo juega Paraguay en las eliminatorias?

Los guaraníes apenas suman un punto en sus primeros tres encuentros en las eliminatorias, racha que esperan romper en Asunción el martes contra Bolivia, a las 19.30 horas.