Otra vez revientan a Holan desde Argentina: "No es buena persona, maltrataba a los pibes"

Ariel Holan ya se fue de Universidad Católica, pero con el mal momento que viven, su nombre no deja de sonar fuerte en la mente de los hinchas cruzados. Y es que quien llegó como el gran salvador, luego de la salida de Cristian Paulucci, se fue por la puerta de atrás, sin poder revivir los buenos recuerdos de su primer ciclo.

Pero además, entremedio de todo su turbulento segundo paso por San Carlos de Apoquindo, comenzaron a caer críticas sobre el DT desde Argentina, especialmente desde Independiente, donde lo acusan de reventar al club luego de que estos ganaran la Copa Sudamericana.

A partir de ahí, una ola de críticas sobre un DT que parece destinado a ser desterrado del fútbol argentino. Y es que ahora se sumó otra, aunque no tiene que ver directamente con el club del cual es hincha Holan, sino que desde Banfield, donde fue ayudante de campo.

La ácida crítica vino desde Brian Sarmiento, actual jugador de Independiente pero que tuvo un paso por Banfield en la época donde Holan se desempeñó como ayudante técnico. Y en su streaming, Sarmiento relató una historia que no deja muy bien parado al ex UC: maltrataba a los jugadores de las juveniles.

“Cuando llegué a Banfield subieron los chicos de reserva y muchos me contaron que Holan no era buena persona, que los trataba mal y les decía que iban a terminar siendo remiseros (taxistas), que no sabían dar un pase”, relató.

Y si bien Sarmiento nunca tuvo como técnico a Holan, contó que vengó a esos juveniles una vez que se enfrentó a Defensa y Justicia, ya con el ex UC como director técnico.

“Vino una pelota alta y cuando el defensor saltó a cabecear lo choqué con la cadera, le puse el cuerpo y le gané pero después (la pelota) se fue al lateral y Holan gritó: ‘ehhh, le metió un codazo'”, explicó.

“Lo miré y le dije: ‘volvé al hockey, la con… de tu madre’ y él me dijo: ‘ehhh, cerrá el ort…’. Cuando miré al banco los suplentes se estaban cagando de risa. Yo me quedé con eso”, agregó.

Vale recordar que Ariel Holan continúa buscando club tras su salida de la UC. El ex DT de hockey ha sonado en varios clubes del fútbol sudamericano y mexicano, pero por ahora han sido solo rumores y todo indica que tras irse de Católica, descansará un tiempo previo a su próximo desafío.