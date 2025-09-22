En Chile es moneda corriente que los grandes eventos deportivos se puedan topar con otros. Pero en Francia, el Balón de Oro se enfrenta por primera vez en mucho tiempo con un dilema de aquellos.

La ceremonia que tiene lugar este lunes 22 de septiembre, desde las 16:00 hrs en el Théâtre du Châtelet de París, tiene a la organización de cabeza a solo unas horas.

Y es que el PSG es el club que tiene la mayor cantidad de futbolistas nominados a las distintas categorías tras su campaña de ensueño que acabó con la Champions League, la Copa de Francia y la Ligue 1.

Sin embargo, un increíble tope de horario afecta la participación de sus jugadores en la ceremonia donde, además, Ousmane Dembélé está nominado al premio mayor del Balón de Oro.

En Chile también pasa: El insólito dilema de la organización del Balón de Oro

Cabe destacar que el PSG tiene a Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha como candidatos al Mejor Jugador de la ceremonia de esta noche.

A ellos hay que agregar a Luis Enrique que corre firme como Mejor DT, a Doué como Mejor Sub 21 con el Premio Kopa y Lucas Chevalier para el Premio Yashin al mejor portero.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? Y es el club campeón de Europa no podrá estar en la ceremonia del Balón de Oro porque, a la misma hora, estará jugando el clásico del fútbol francés ante Olympique de Marsella.

Si bien el duelo fue originalmente programado para el domingo 21 a las 16:45 hrs, las fuertes tormentas que se podían producir en Marsella obligaron a las autoridades a modificar el horario, y jugarán este lunes 22 a las 15:00 hrs de Chile.

“La LFP decidió aplazar el partido” fue el mensaje del PSG tras los avisos de tormenta para el sur de Francia. Foto: Captura.

Razón por la que buena parte de su contingente no podrá estar en la capital francesa para la ceremonia. ¿Y Dembélé? Será el único de la delegación en decir presente, ya que no jugará el clásico por lesión en lo que se ha transformado el club en un verdadero hospital.