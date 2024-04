Charles Aránguiz ha tenido unas últimas semanas bastante complicadas en el Inter de Porto Alegre. El Príncipe fue una sorpresiva baja en la Copa Sudamericana días atrás y desde entonces que no ha vuelto a ver acción en Brasil.

Fue en el duelo con Belgrano el pasado 2 de abril cuando el chileno fue uno de los grandes ausentes del Colorado. Horas más tarde se conoció que fue debido a una cirugía de la que parecía haberse recuperado, pero las cosas no mejoran.

Este martes la prensa brasileña reveló que el mediocampista nuevamente estuvo al margen de las prácticas de su equipo. La situación preocupa y mucho a los hinchas, quienes lo esperaban para el duelo con Palmeiras esta semana.

Charles Aránguiz vuelve a ausentarse de las prácticas del Inter de Porto Alegre

Charles Aránguiz no ha sumado minutos en los últimos tres partidos del Inter de Porto Alegre y las cosas parecen no mejorar. El Príncipe fue operado de uno de sus ojos y había regresado a los entrenamientos, pero su ausencia el fin de semana encendió todas las alarmas.

En el triunfo ante Bahía por 2 a 1, válido por la primera fecha del Brasileirao, el chileno no estuvo presente. Esto, sumado a los dos cruces de Copa Sudamericana en los que tampoco participó, tienen a los hinchas atentos por su situación.

Y este martes la prensa brasileña dio luces de que las cosas no están bien. El diario Correio do Povo señaló que el bicampeón de América no llegó a la práctica y no hay claridad sobre las razones.

“Se esperaba que el deportista, que había sufrido un esguince en el tobillo derecho, ya entrenara con balón tras el partido, lo que finalmente no fue confirmado”, señalaron.

El hecho tiene preocupados a su club y también a Ricardo Gareca. El Tigre no pudo tener al chileno en su estreno por motivos personales, pero su lejanía de la acción le puede terminar costando su lugar en la Copa América.

Inter de Porto Alegre ruega para que Charles Aránguiz pueda estar para el duelo ante Palmeiras. Si no es así, la mira estará puesta en Athletico Paranaense el fin de semana. Si no aparece, el panorama no será alentador para la selección chilena.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz en Inter de Porto Alegre esta temporada?

Charles Aránguiz ha logrado disputar un total de 14 partidos oficiales con el Inter de Porto Alegre en lo que va de temporada 2024. En ellos ha marcado un gol, ha otorgado dos asistencias y llega a los 1.031 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el Inter de Porto Alegre?

Mientras espera por Charles Aránguiz, el Inter de Porto Alegre pone la mira en un partidazo que se le viene. Este miércoles 17 de abril a partir de las 19:00 horas el Colorado choca con Palmeiras por el Brasileirao.

