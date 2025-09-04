Brasil enfrentará a Chile esta noche en el Maracaná, encuentro en el que tendrá una baja muy importante: Vinícius Junior, quien está suspendido y Carlo Ancelotti no lo convocó pues tampoco irá a La Paz a jugar ante Bolivia.

El extremo del Real Madrid es una baja importante para el Scratch por la calidad que muestra siempre, la que incluso ha sido destacada por el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

El Loco señaló hace algunas semanas quién es el futbolista número 1 del mundo actualmente, incluso por delante de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y figuras emergentes como Lamine Yamal.

“Si hay un jugador que es el mejor del mundo es Vinícius”, manifestó el estratega trasandino cuando con Uruguay debía enfrentar a la Canarinha.

Bielsa admira el trabajo que hace Vinícius Junior

De hecho por lo mismo señalaba en ese instante que Ronald Araújo iba a marcarlo para anularlo. “Cuando Barcelona enfrenta a Real Madrid se ha tomado la decisión de que Araújo lo enfrente con respuesta positiva“, señaló sobre el defensor charrúa.

Vinícius gana el The Best, pero no el Balón de Oro

Recordar eso sí Vinícius no fue elegido como el mejor del mundo por France Football al entregar el Balón de Oro, que cayó en manos del español Rodri en octubre del 2024.

Meses después, la FIFA sí reconoció al brasileño como el mejor jugador del mundo al entregarle el premio The Best, el que recibió en Qatar.

“Me parecía imposible llegar a este escenario. Llegué de un lugar pequeño, cerca de la pobreza y la delincuencia. Ahora estoy aquí. Soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello”, manifestó Vinícius tras recibir el premio.

