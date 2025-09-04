El estado de salud de Miguel Ángel Russo preocupa a los hinchas de Boca Juniors y a todo Argentina. El entrenador fue hospitalizado el pasado martes 2 de septiembre y se esperaba que saliera de observación un día después, pero sigue sin recibir el alta médica.

Las alarmas se encendieron cuando, en plena victoria de Boca sobre Aldosivi en el fútbol argentino, se vio al DT durmiendo en la banca de su equipo.

Miguel Ángel Russo apareció el martes en la Clínica Fleni de Belgrano para hacerse exámenes médicos y quedó internado para ser tratado y observado por un mínimo de 24 horas. La prensa argentina no demoró en revelar la razón que lo llevó al centro de salud: una infección urinaria.

Se pensó que recibiría el alta el miércoles, pero los médicos decidieron mantenerlo internado por otro día más. Desde el entorno del entrenador aseguran que, pese a todo, el entrenador está con buen ánimo.

La decisión de Boca ante el estado de salud de Miguel Ángel Russo

El medio Planeta Boca Juniors reveló que, ante la hospitalización de Miguel Ángel Russo, el Xeneize resolvió que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes técnicos, lideren los entrenamientos de la semana. El plantel donde están los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón ya volvió a las prácticas.

No hay mucho apuro en el cuadro trasandino, porque vuelven a la competencia recién el domingo 14 de septiembre por el parón de la fecha FIFA. En cuanto a Russo, se menciona que “quiere volver a ejercer su cargo cuanto antes”.