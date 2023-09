Prensa italiana asegura que Alexis no debutará este fin de semana por su mal estado físico

El nuevo debut de Alexis Sánchez con el Inter de Milán tendrá que esperar. Así lo aseguraron desde Italia, donde criticaron el estado físico del chileno, considerando que ésta es la razón principal de su ausencia en el equipo.

La Gazzetta dello Sport incluyó al atacante tocopillano en la lista de los ausentes del Inter de Milán de cara a su próximo desafío, el duelo ante la Fiorentina. “Este domingo, ante la Fiorentina, el técnico del Inter no podrá disponer de Francesco Acerbi, Stefano Sensi y Alexis Sánchez”, sentencian desde el popular medio italiano.

Si bien los dos otros nombres brillarán por su ausencia debido a dolencias físicas, no es así en el caso de Alexis, quien no es considerado por un tema de decisión técnica. “Aún no está en la forma física adecuada”, dijeron en la Gazzetta.

“Trabajo aún más intenso para Sánchez, que busca la condición física ideal tras las sesiones en solitario (cuando aún estaba libre) y las perdidas (tras firmar con el Inter) para ultimar el permiso de trabajo y otros documentos”, detallaron desde el medio deportivo.

Alexis Sánchez tendrá que esperar para su redebut con el Inter de Milán, donde no será considerado. Pese a esto, podría volver luego de la fecha FIFA de Eliminatorias.

¿Contra quién podría debutar el chileno Alexis Sánchez?

El tocopillano debería redebutar en el Derby ante el AC Milán el 16 de septiembre, una vez finalizada la doble fecha con Chile.

¿Cuándo juega Inter de Milán vs Fiorentina?

El partido será este domingo 3 de septiembre a las 13:30 horas de Chile, en el Estadio Giuseppe Meazza de Milan, Italia.