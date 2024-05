Gabriel Milito recurrió a Eduardo Vargas cuando la quinta fecha del Brasileirao parecía un partido perdido. Atlético Mineiro caía por 2-0 ante el Fluminense en el estadio Kléber José de Andrade cuando el director técnico argentino requirió el ingreso de Turboman.

Corrían 72′ cuando Vargas entró en lugar de Hulk en este difícil encuentro ante el actual campeón de la Copa Libertadores. Y de inmediato el segundo goleador histórico de la Roja se hizo notar en el marcador: apenas segundos tras su ingreso, el Edu aprovechó un buen pase de Igor Gomes.

Y con un derechazo esquinado muy potente descontó para el Galo ante el vuelo estéril del experimentado Fábio. Seis minutos más tarde, Vargas le sacó máximo rédito a un preciso centro que Guilherme Arana envió desde el costado izquierdo del ataque.

Eduardo Vargas está en llamas en el Atlético Mineiro. (Captura Galo TV).

Con un pique para quedar libre y un frentazo con pique a tierra, Turboman sentenció su doblete ante el Flu. “Todos son importantes. Entró muy bien Rómulo debutando, también Vargas e Igor Gomes”, comentó Gabriel Milito luego de esa remontada que significó rescatar un punto. Con esas conquistas, Vargas llegó a tres tantos. Junto a Luciano (Sao Paulo) y Everaldo (Bahía) lideran la tabla de artilleros en la Serie A brasileña.

Milito valora el rendimiento de Eduardo Vargas en el Brasileirao y le da un respaldo en la Libertadores

Gabriel Milito tiene a Eduardo Vargas encumbrado en la tabla de artilleros del Brasileirao al cabo de cinco jornadas. Y entiende que todavía hay puntos por pulir en el equipo. “Necesitamos finalizar mejorando lo que produce el equipo. Si es bueno lo que estamos haciendo, el que ingresa tiene que mejorar”, detalló el trasandino.

Es decir, el ingreso de Edu fue ideal en el Galo: demoró apenas seis minutos en anotar los dos goles. “No me gusta hablar de titulares y suplentes. Sí de jugadores que inician y otros que finalizan. Hubo mucha valentía del equipo. Me gusta que tengamos un solo comportamiento, más allá del resultado”, dijo con orgullo el Mariscal.

Edu Vargas está en un gran momento goleador en Atlético Mineiro. (Foto: captura Twitter).

“No crecernos cuando vamos ganando, jugar con humildad. Ni hundirnos si nos toca ir perdiendo. Y el equipo lo hizo siempre de la misma manera. Eso es lo que rescato como lo más importante”, sentenció Milito, quien fue requerido desde Chile, aunque desestimó las opciones que surgieron tanto en la selección chilena como en el fútbol nacional.

Gracias a ese rendimiento, Vargas se ganó la convocatoria al siguiente desafío internacional de Atlético Mineiro: este martes 7 de mayo, el cuadro de Minas Gerais visitará a Rosario Central por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores. Y Turboman fue uno de los citados para estirar su buen momento al plano continental.

La convocatoria de Atlético Mineiro para el viaje a Argentina. (Foto: captura Twitter).

Así va Atlético Mineiro en la tabla del Grupo G de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro lidera el Grupo G de la Copa Libertadores al cabo de tres partidos gracias a su puntaje ideal.

Así va Atlético Mineiro en la tabla de posiciones del Brasileirao 2024

Atlético Mineiro se ubica en el 4° puesto de la tabla en el Brasileirao: suma 9 puntos en cinco partidos disputados.

