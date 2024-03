Eduardo Vargas está de vuelta en la selección chilena pese a su bajo presente a nivel de clubes, pero Turbomán es del gusto de Ricardo Gareca y el DT le dio medio a medio en el clavo…

Y el regreso de Vargas es con gol. El segundo máximo artillero de La Roja, sólo por detrás de Alexis Sánchez, demoró apenas 19 minutos en abrir la cuenta y poner el 1-0 para Chile contra Albania en el amistoso en Parma.

Ricardo Gareca debuta como entrenador de la selección chilena y su deseo por gusto de ver a Vargas es recompensado por Turboman con el gol 41 del delantero nacional con la selección chilena.

Vargas recibió un balón del pivoteo de Víctor Dávila hacia atrás y Edu sacó un derechazo ajustado desde la entrada del área para batir al arquero Thoma Strakosha. ¡Golazo!

Revisa el golazo de Vargas en su regreso a La Roja

Datos más, datos menos: Turbomán calla las críticas

Eso sí, y para justicia de los últimos entrenadores que no lo consideraron en La Roja, el último gol de Eduardo Vargas en la selección chilena databa del 21 de julio de 2021, en el 1-1 frente a Uruguay por la Copa América de Brasil.

Su último partido con La Roja había sido el 24 de marzo de 2022m en el 4-0 de Brasil a Chile por las eliminatorias a Qatar 2022, con una racha de ocho partidos sin convertir.

Y el gol no le puede llegar mejor a Vargas, que no lo pasa bien en el Atlético Mineiro y ratifica que independiente de cualquier cosa, La Roja es su casa y es donde se siente más cómodo. ¡Y cumple! Además, en su festejo se llevó los dedos a los oídos en gesto de no escuchar…

Es que la nominación de Edu Vargas sorprendió a todos, y no fueron pocos los que criticaron su llamado y regreso a La Roja. Sin embargo, el segundo goleador histórico de la selección chilena le devuelve las conquistas al Equipo de Todos. ¿Vargas es lo que le faltaba a La Roja? ¡Turboman está de vuelta!

