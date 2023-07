Gary Medel tuvo este viernes su presentación en sociedad con el Vasco da Gama. El Pitbull vestirá su tercer club en Sudamérica, tras sus pasos por Universidad Católica, Boca Juniors y ahora el club brasileño, que marca el fin de su carrera en el fútbol europeo.

Una llegada que generó decepción en Universidad Católica, ya que se esperaba que el hijo pródigo de la UC volviera a vestirse con los colores de la franja, tras largos 14 años de espera. Sin embargo, esa opción parece dilatarse e incluso hay quienes dicen que mejor no vuelva.

Sin embargo, Medel dio sus razones para decidirse por el fútbol brasileño en comparación con la UC. Para el Pitbull “obviamente la liga brasileña, en comparación con la chilena, está muy arriba. Lo que yo quiero y siento que es lo mejor para mí, es estar en esta competición, ya que me lleva a jugar contra grandes jugadores, contra grandes equipos”.

“Eso me lleva a estar en la Selección, que es mi deseo: seguir compitiendo a alto nivel”, agregó.

Alabanzas al fútbol brasileño

El Pitbull se mostró muy contento de jugar en el Brasileirao, dando en varias cuñas de la conferencia de prensa el acento en lo competitiva que es esa liga.

“Soy muy amigo de Vidal y Pulgar y me comentaron como era el fútbol brasileño. Hay que estar preparado al 100%, que juegan cada tres días y si uno no está en ese nivel, te comen vivo. Me vine solo, sin mi familia, para estar dedicado al máximo al club y tratar de mejorar la situación del Vasco. Para eso me trajeron y para eso estoy”, agregó.

Además, continuó con sus alabanzas al fútbol de ese país. “El fútbol brasileño sabemos lo que es. Cómo sacan jugadores, los mejores de la historia han salido de acá. Es una experiencia nueva. Quería competir acá”, reveló.