Un primer bochorno sufrió Independiente de Argentina para su pretemporada, ya que se quedaron abajo de los trabajos que iban a realizar en Miami, luego de acusar “incumplimiento de contrato” de la empresa encargada de toda la logística.

El equipo que dirige Carlos Tevez y que tiene entre sus filas al nacional Mauricio Isla, acusó a Black & White INC de no cumplir con lo pactado, porque no les aseguraban las mínimas condiciones establecidas para el viaje donde se encuentran: ” el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos”

Fue por medio de un comunicado que el club denunció la situación a todos sus hinchas, dejando en claro que “el Club estuvo a disposición de Black & White INC para colaborar en la realización del viaje”.

Si bien dejan en claro que será imposible llevar adelante la pretemporada en Estados Unidos, trabajan en realizar los trabajos en el país, donde se van a querellar con la empresa por “daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente”.

Los detalles

Según detalla el portal Infobae, fue “Carlos Tevez, quien habría sido el que gestionó el alojamiento acercando a dicha empresa, como ocurrió en su anterior etapa como entrenador en Rosario Central a fines de 2022”.

Todo comenzó a derrumbarse mientras pasaban los días, donde Independiente tuvo que hacer medidas para colaborar con la gestión, pero encontraron nulo avance: “la institución accedió a pagar el vuelo 24 horas antes de viajar, pero las reservas del alojamiento no se habían realizado”.

“Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a la empresa Black & White INC por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente”, detallan.

Dentro de la gestión estaba el jugar tres amistosos en Miami, ante Sporting Cristal, Deportivo Cali y Olimpia de Honduras, los que no se podrán llevar a cabo y buscan otras medidas para tener algo similar en su país.

Revisa el comunicado:

