Adrián Maravilla Martínez fue un nombre que alcanzó a resonar con fuerza en Chile, pues fue una opción de refuerzo para la U. Finalmente, el delantero dejó Instituto de Córdoba para fichar en uno de los cinco clubes más grandes de Argentina.

Se enroló en Racing Club, donde es dirigido por Gustavo Costas. Allí encontró números de temible goleador en sus primeros partidos por la Copa de la Liga. En el contundente 4-0 que la Academia le propinó a Newell’s Old Boys como visitante, Maravilla anotó por duplicado.

Ya son cinco conquistas en igual número de partidos que tiene el ariete de 31 años en el cuadro blanquiceleste. “A Maravilla lo conocía de Paraguay. Nos ganó una final con dos goles que nos hizo”, revivió Costas, quien en Chile fue director técnico de Palestino.

“Un amigo me dijo que Universidad de Chile va de lleno por él”, contó en su minuto Marcelo Espina en una transmisión de ESPN. Pero fue Racing el equipo que se quedó con la contratación del ex ariete de Sol de América, Libertad y Cerro Porteño, todos clubes del fútbol paraguayo. Finalmente el Bulla fichó al ariete argentino Luciano Pons.

Pero la historia de Adrián Martínez no siempre estuvo plagada de goles. Mucho menos ligada al fútbol, pues no hizo inferiores. También tuvo que pasar un tiempo en la cárcel. Su hermano fue baleado y él fue acusado de quemar la casa del agresor. Seis meses alcanzó a pasar tras las rejas hasta que se acreditó su inocencia.

“Cuando en el club Las Acacias, donde mi madre era presidenta, se enteraron de la herida a mi hermano fueron todos a tirarles de piedras a la casa de esta familia. No la quiere nadie. Cuando vieron que no había nadie se ve que uno se metió y prendió fuego las cortinas. No tenía el techo de machimbre y se prendió la casa completa. Pero había más de 100 personas, no fueron cinco. Muchos fuimos presos por eso, entre ellos yo”, contó en una entrevista a La Nación.

Adrián Maravilla Martínez suma cinco goles en cinco encuentros, números muy similares a los que registró en Instituto que tanto llamaron la atención de la U. En la Gloria cordobesa terminó la temporada 2023 con 18 conquistas. Todo eso se ha replicado en Racing Club.

De hecho, Martínez es el segundo artillero de la Copa de la Liga, sólo por detrás de Miguel Borja, quien suma seis festejos. “Buscábamos ese tipo de jugadores, también como Maxi Salas: que presionen y hagan goles”, manifestó Gustavo Costas tras la victoria frente a la Lepra. Otra producción eficaz del ariete que también pasó por el Coritiba de Brasil.

Maravilla evitó hablar del clásico ante Independiente de Avellaneda, el subsiguiente desafío liguero de Racing. Pero sí apuntó su mira hacia Godoy Cruz, el primer rival que tendrá Colo Colo en la Copa Libertadores. El cuadro mendocino aparece como el próximo escollo.

“Es muy importante para nosotros, pero vamos paso a paso. Todos los partidos valen tres puntos. Primero tenemos que pensar en Godoy Cruz, después en los vecinos”, afirmó Adrián Martínez. Razón no le falta: paso a paso, como dijo Mostaza Merlo, un histórico DT campeón con la Academia.

Así marcha Racing Club en la tabla de la Copa de la Liga Argentina

Racing Club marcha en el 3° puesto al cabo de cinco partidos en el Grupo B de la Copa de la Liga Argentina.

