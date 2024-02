Godoy Cruz ha tenido un comienzo temible en la Copa de la Liga en Argentina, aunque llegó tiempo de enfocar su mirada en Colo Colo. Aunque sea de reojo. El Tomba se medirá al Cacique en la Fase 2 de la Copa Libertadores en una llave que comenzará el jueves 22 de febrero.

Antes de eso, el Tomba debe disputar dos partidos de la competencia local. Uno será en casa frente a Unión Santa Fe. El otro, como visitante contra Racing Club de Avellaneda. Un par de duelos difíciles que tendrán un recaudo del entrenador, Daniel Oldrá.

Luego de la victoria por 1-0 ante Belgrano de Córdoba, el Gato reconoció que en los siguientes duelos habrá dosificación del plantel. “No dejamos nada de lado. Vamos intentando con los jugadores dependiendo de su cansancio”, reconoció el estratego. En el triunfo ante el Pirata, por ejemplo, el chileno Thomas Galdames estuvo en el banco de suplentes.

“No queremos producir una lesión porque lo perdemos para todo. Vamos a ir viendo. El martes seguro la mayoría no va a jugar”, admitió también Oldrá. Es decir, frente al Tatengue utilizará un equipo casi completamente alternativo. Y cómo no, pues ya perdió a su mejor jugador: el enganche Hernán López Muñoz sufrió un desgarro en el bíceps femoral que lo sacará del duelo de ida ante los albos.

Oldrá tiene clarísimo el panorama que ha debido enfrentar el Bodeguero. “Hemos jugado cuatro partidos en menos de dos semanas. Se hace difícil sin tener mucho tiempo de recuperación”, expresó el Gato, que tiene a su equipo encumbrado en la tabla de posiciones: comparte la cima con Newell’s Old Boys. Ambos tienen 12 unidades, el puntaje ideal.

Godoy Cruz se protege de las lesiones con Colo Colo en el horizonte

Godoy Cruz le rehuye a asumir como candidato a ganar el título en Argentina, pero no escapa al desafío frente a Colo Colo que está cada vez más cerca. “La mayoría de los equipos ha tenido seis o siete días de descanso. Y nosotros, cuatro”, describió el director técnico del Tomba.

“La verdad, no queremos lesiones”, reconoció Daniel Oldrá, quien también fue sincero tras el 1-0 de su equipo frente a Belgrano. “Nuestro arquero estuvo muy bien, ellos tuvieron tres situaciones claras. Lo más justo habría sido un empate”, sentenció el DT de 56 años.

Verse en el primer puesto no cambia las cosas para el Gato Oldrá. Sobre todo cuando el certamen recién lleva cuatro fechas disputadas. “Candidatos no, falta muchísimo. No puedo hablar mucho de funcionamiento porque puse una mitad de cancha prácticamente nueva. Los jugadores lo hicieron muy bien, el primer tiempo me gustó mucho. Pero en el segundo fue difícil con menos ritmo”, culminó. ¡Toma nota Jorge Almirón!

¿En qué puesto marcha Godoy Cruz en la tabla de la Copa de la Liga en Argentina?

Así le ha ido al imbatible Godoy Cruz al cabo de cuatro fechas en el Grupo B de la Copa de la Liga en Argentina.

