Manuel Pellegrini no se cansa de hacer historia en el Real Betis. Este domingo y con Claudio Bravo como figura, el equipo del Ingeniero derrotó a domicilio por 1 a 2 al Girona, asegurando su clasificación a la UEFA Europa League 2023/24.

El elenco verdiblanco consiguió meterse en el certamen internacional por tercer año consecutivo y primera vez en su historia. Todo de la mano de un técnico que le cambió la cara desde su arribo y que, tras lograr el objetivo, sacó pecho ante los medios.

Manuel Pellegrini celebra la tercera clasificación a Europa League al hilo con el Betis

Tras el triunfo ante el Girona, Manuel Pellegrini habló con los medios de comunicación y destacó el tercer boleto al hilo al torneo europeo. “Por tercer año consecutivo nos clasificamos para la Europa League. Este año hay que ponerlo en valor por los impedimentos importantes con los que nos encontramos, como los problemas con las inscripciones al inicio o las 14 expulsiones”, lanzó.

“En esos partidos jugando en inferioridad numérica apenas sumamos 8 puntos de 33. Fueron circunstancias que nos penalizaron mucho y aun así nos clasificamos para Europa antes de acabar la temporada y lo finiquitamos ante un rival que juega muy bien al fútbol”, agregó.

Manuel Pellegrini no se quedó ahí y valoró lo hecho por el Betis ante Girona después de semanas complicadas. “Me alegro por el triunfo, porque veníamos de un par de resultados que no nos habían dejado contentos. Recuperamos la creatividad y la competitividad. No estuvimos acertados en el primer tiempo y no merecimos irnos perdiendo, pero hablamos en el descanso de seguir igual, porque estábamos jugando bien. Son tres puntos muy merecidos”.

En esa misma línea, elogió a Borja Iglesias, quien anotó un doblete para sellar la victoria. “Llegaron dos goles parecidos por la izquierda y la aparición de Borja Por el centro. Pero esa mejora colectiva viene por la mejora de los rendimientos individuales. Estuvieron bien Rodri, Canales, los laterales… Extrañamos esa creatividad que nos faltó ante el Getafe y el Sevilla (…) Estuvo un tiempo extraviado con el gol, pero tuvo la madurez para seguir trabajando y para recuperar su puesto en el once titular”.

Betis consigue la clasificación internacional con la Europa League y sueña en grande una vez más. Manuel Pellegrini se mete en la historia del club verdiblanco, que pasó de ser uno más a uno de los protagonistas de La Liga de España.