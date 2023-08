En Real Betis no la están pasando bien antes del inicio de la próxima temporada. El equipo de Claudio Bravo consiguió fichar al tetracampeón de Champions League, Isco, de la mano del técnico que lo vio nacer profesionalmente, Manuel Pellegrini. Sin embargo, los verdiblancos no han podido ver su debut competitivo debido a una reciente lesión y los resultados no son alentadores.

El último partido de pretemporada disputado con un rival directo fue el pasado miércoles frente a Sevilla. Los Béticos cayeron por la cuenta mínima y comenzaron a sentir la ausencia del que esperaban fuera su comandante en el inicio de su nueva campaña.

En la conferencia de prensa post partido, Manuel Pellegrini se refirió a la recuperación del jugador malagueño, a quien esperan poder ver en el último amistoso a disputar frente a Real Sociedad el próximo sábado.

“Isco está en un periodo de preparación. Lleva cinco o seis días de trabajo y no consideramos óptimo que se pusiera a jugar en el campo de fútbol. Ya veremos el sábado si tiene minutos… Es un jugador que va a ser muy importante para nosotros”, manifestó el Ingeniero.

Manuel Pellegrini se prepara para enfrentar al Villarreal de Ben Brereton

Además, Real Betis tiene agendado un encuentro con Villarreal el próximo domingo. El partido frente al nuevo conjunto de Ben Brereton marcará el inicio de La Liga para los Verderones y pondrá sobre la cancha un duelo de chilenos espectacular.

Respecto del duelo perdido con Sevilla, el entrenador asumió los errores que le arrebataron la victoria y rescató lo positivo de un equipo que tendrá las aspiraciones altas en la temporada venidera.

“Debimos convertir las ocasiones que tuvimos. No lo hicimos y eso se paga. Tuvimos mucho volumen ofensivo, intensidad y seguridad defensiva. Yo vi al Betis cómodo con balón ante un rival como el Sevilla, que además tiene un juego muy directo. Me quedo contento con el juego del equipo”. Terminó Pellegrini.