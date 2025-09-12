Pocos clásicos en el mundo tendrán un sello tan chileno como el “derbi sevillano”. De un lado estará el Real Betis de Manuel Pellegrini y, al frente, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Aunque aún falta para que se dispute este partidazo, el primer capítulo ya se escribió gracias a unas llamativas declaraciones del “Ingeniero”.

En conferencia de prensa, Pellegrini fue consultado por los elogios que le dedicó Alexis Sánchez, flamante refuerzo del Sevilla a su persona. El técnico nacional se mostró agradecido con el delantero y no solo valoró la trayectoria de este, incluso reconoció que le habría gustado tenerlo bajo su mando en el pasado.

Sin embargo, lo que más ruido generó en España fue un sutil ‘ninguneo’ al archirrival de su Betis, un detalle que enciende tempranamente el ambiente entre el Betis y el Sevilla.

ver también Mientras Gabriel Suazo gana USD 1.5 millones en Sevilla, este es el sueldo de Alexis Sánchez

El sutil recado de Manuel Pellegrini al Sevilla

Tras los elogios que Alexis Sánchez le dedicó a Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis respondió en conferencia de prensa y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

“Alexis ya es un jugador que tiene una trayectoria que muy pocos en el mundo pueden tener”, comenzó diciendo el “Ingeniero”, antes de declarar lo que muchos consideraron como un ninguneo al clásico rival: “Por distintas circunstancias le tocó ahora jugar en Sevilla, pero ha estado en equipos como Manchester United, Arsenal e Inter, todos de primer nivel”.

Tras ello, Pellegrini volvió a destacar la vigencia del delantero: “Está con una edad que todavía tiene para demostrar por qué está aquí”, señaló. Sin embargo, descartó desearle suerte en su paso por el archirrival del Betis: “Está en el otro equipo de Sevilla, así que no le puedo desear mucha suerte, pero estoy seguro de que hará un aporte importante”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el DT nacional reveló que en el pasado quiso contar con el “Maravilla” para su proyecto con el Real Betis, indicando: “Nos hubiera gustado traerlo hace dos o tres años, pero por circunstancias deportivas no pudo llegar”, cerró.

Tweet placeholder

¿Cuándo juegan Real Betis vs Sevilla el “Derbi Sevillano”?

La primera versión del “Derbi Sevillano” esta temporada se jugará el fin de semana del 30 de noviembre en horario a definir en el Ramón Sánchez-Pizjuán, reducto donde juega de local el Sevilla.

Publicidad