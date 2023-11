Justo cuando tenía una oportunidad inmejorable para adueñarse del arco del Real Betis, las lesiones volvieron a golpear a Claudio Bravo. En el duelo por UEFA Europa League ante Aris Limassol, el chileno sufrió un problema físico que lo dejó fuera hasta 2024.

El meta había agarrado la titularidad y tenía espacio para mostrarse ante la ausencia de Rui Silva. Sin embargo, su cuerpo le pasó factura y le club confirmó que tiene “una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda”.

Esto ocurre justo cuando en el Real Betis vuelan los rumores sobre el arribo de un nuevo arquero. Y si bien días atrás se conoció que los verdiblancos negocian con David de Gea, Manuel Pellegrini salió a calmar las cosas para Claudio Bravo.

Pellegrini avisa que Betis no piensa en un reemplazante para Claudio Bravo, pero…

Claudio Bravo termina su contrato a final de temporada y, con una nueva lesión en el cuerpo, su futuro parece cada vez más sentenciado. El portero no pudo aprovechar la gran oportunidad que tuvo en el Real Betis y ahora se quedará sin acción hasta el año que viene.

En medio de los rumores sobre el arribo de un nuevo arquero, Manuel Pellegrini sacó la voz. Tras el empate 1 a 1 con Sevilla en el clásico, el Ingeniero destacó lo hecho por Fran Vieites, el tercero portero y quien tuvo que salir a apagar el incendio. “Lo de Fran es lo que esperábamos de él. Entrena todos los días. Tiene muchas condiciones”.

“No tuvo la más mínima responsabilidad en el gol. Estuvo tranquilo. Fue una muy buena actuación de él dentro de lo difícil que es prácticamente debutar en el fútbol profesional con el derbi, con lo que conlleva todo el ambiente exterior”, añadió.

Fue tras ello que Manuel Pellegrini fue consultado por el interés en David de Gea, dejando en claro que no es más que un rumor. “Son especulaciones y en estos momentos no podría darle ninguna versión. Si me preguntas, creo que no creo”, lanzó.

Eso sí, en España ya han avisado que Rui Silva no está cómodo y busca la manera de salir. De concretarse su adiós, los verdiblancos irán a la carga por el ex meta del Manchester United y así darle un respiro al chileno.

Claudio Bravo por ahora respira y se enfoca en su recuperación para volver al Real Betis lo antes posible. El portero quiere terminar bien la temporada y así definir lo que pasará con su futuro, mientras Manuel Pellegrini ruega para que se sume a su staff técnico.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo en el Betis esta temporada?

En lo que va de temporada, Claudio Bravo ha jugado un total de nueve partidos oficiales con el Real Betis. En ellos acumula dos arcos en cero, siete goles en contra y 810 minutos.

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis volverá a la acción el próximo domingo 26 de noviembre. Desde las 17:00 horas, recibirán al UD Las Palmas por una nueva fecha de La Liga de España.

