Danilo Díaz justifica su voto en los polémicos The Best: “Hoy no hay ningún jugador mejor que Lionel Messi”

No cabe duda que la elección a mejor jugador en los The Best 2023 dejó mucha polémica. Lionel Messi se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé, en una votación que pilló a varios sorprendidos en el mundo del fútbol.

El argentino se quedó con el premio a pesar de estar militando en el Inter Miami de la MLS y de que el Mundial de Qatar 2022, su último gran logro a nivel de selecciones, ya no corría como parámetro en esta votación.

Pese a esto, el rosarino acumuló la gran mayoría de votos, siendo el de Danilo Díaz, el representante de la prensa chilena ante la FIFA en estos comicios, uno de ellos.

En charla con ADN Radio, Hincha Puma justificó su elección, afirmando tajantemente que “no hay ninguna duda con Messi. Una cosa es la Bota de Oro, para los goleadores, y otra es el Balón de Oro, que es para los mejores. Y el mejor sigue siendo Messi”.

“Hoy no hay ningún jugador mejor que Lionel Messi, más desequilibrante, más inteligente para jugar, más decisivo. Todavía no existe ninguno, lo demostró en la selección argentina y todo el fenómeno que generó en Estados Unidos”, agregó el periodista.

En ese sentido, el Tenor del Pueblo dio sus razones para no votar por Haaland, el gran favorito para varios: “No clasificó a la Eurocopa con 24 selecciones, teniendo a Odegaard como compañero. Lo mínimo que se le tiene que exigir a un jugador que quiere ser The Best en clasificar a su torneo continental. Además, no fue decisivo en la final de la Champions, no ganaron por él”.

“El problema estuvo en el momento en que FIFA hizo la elección, apuró la del 2022 por el Mundial y no permitió que corriera la temporada. Hizo prácticamente dos elecciones en menos de un año, ahí se enredó”, añadió Díaz.

Para cerrar, el antofagastino afirmó que su voto para mejor DT fue para el español Pep Guardiola. “No había ninguna duda, transforma a buenos jugadores en cracks y cuando salen del City no tienen el mismo rendimiento. Eso muestra su grandeza”, concluyó.

¿Cuántos premios The Best ha ganado Lionel Messi?

Desde la creación del premio The Best en 2016, el rosarino se quedó con la ediciones del 2019, 2022 y 2023. Es el máximo ganador de este galardón, superando al portugués Cristiano Ronaldo y al polaco Robert Lewandowski (ambos con dos). Más atrás aparece el croata Luka Modrić con un premio.

Cabe recordar que Messi es además el máximo ganador del Balón de Oro con ocho premios (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 y 2023).

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.