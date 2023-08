Daniel Bertoni fue un jugador legendario de Independiente. De hecho, fue ganador de tres Copas Libertadores de América con aquel club. También fue campeón mundial con Argentina en la Copa del Mundo de 1978 que organizó el vecino país. Él es uno más de los fanáticos del Rojo que quiere evitar el retorno de Ariel Holan a cualquier costo.

El imborrable Petete conversó con RedGol y repasó una vez más al ex entrenador de Universidad Católica. “A Holan no lo quiere nadie. Es una persona que me defraudó. Como técnico no tanto, pero creo que se equivocó en ver que el fútbol es solamente un negocio”, lanzó Bertoni en la charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

“Cuando comenzó en Independiente fuimos campeones de la Copa Sudamericana. Después creyó que el fútbol era un negocio y fue por eso en vez de ir por la gloria. Cuando le dieron el poder de la institución en Independiente se equivocó”, analizó también el otrora delantero, que pasó también por el Sevilla de España. Además jugó para la Fiorentina y el Napoli en Italia.

Bertoni no quiere en Indepdendiente ni en Argentina a Ariel Holan: “Que se quede en Chile”

Por cierto, Daniel Bertoni se detuvo en ese equipo de Independiente que logró la Copa Sudamericana 2017 y la posterior edición de la Copa Suruga Bank. Todo bajo la dirección técnica de Ariel Holan, quien también pasó por el Santos de Brasil y el Club León de México.

“Había conformado un gran equipo, mística ganadora en copas internacionales. Pensó que era más importante que Independiente. Yo no lo quiero acá, sinceramente. Que se quede en Chile”, dijo Bertoni.

Pero hay un detalle importante: el segundo ciclo de Holan al mando de la UC llegó a su fin. “Dejó ir jugadores buenos por algunos que trajo él, como pasó en Independiente”, sentenció Bertoni. Uno más para el cuaderno de enemigos del entrenador de 63 años.