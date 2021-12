A primera hora de este miércoles, Sergio Agüero realizó la tan esperada conferencia de prensa en la que anunció su retiro del fútbol profesional tras la arritmia que sufrió hace poco más de un mes con la camiseta de Barcelona en un partido de La Liga ante el Deportivo Alavés.

Por lo que, el mundo del balmpié lamentó y se entristeció por la determinación del carísmatico futbolista que inició su carrera en Independiente a los 15 años de edad. Tanto, que uno de los ídolos del fútbol argentino y del conjunto Rojo, no quiso quedar indiferente.

Daniel Bertoni, campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978 y uno de los máximos referentes de los Diablos Rojos, dialogó con con Redgol sobre el anticipado retiro del Kun Agüero. "Hay que tomarlo con traquilidad porque habían problemas de salud, no es que se levantó una mañana y dijo 'dejo de jugar al fútbol'", expresó en primera instancia.

El goleador histórico de Manchester City, es catalogado como uno de los ídolos de el "Rey de Copas", llegando a ser comparado con Bertoni, que justamente integra el selecto grupo de futbolistas que son reconocidos con esa distinción en el conjunto argentino y que también debutó a la misma edad que el ahora ex jugador de Barcelona.

Por lo que, en ese sentido el campeón en tres oportunidades de la Copa Libertadores con Independiente concuerda con algunas de las similitudes. "Es verdad, le pegabamos los dos con la pierna de la misma manera y goleadores, solo que yo no era 9 pero jugaba por todo el frente de ataque", asegura Bertoni.

Aunque, también reconoce que el Kun debió conseguir más títulos para entrar en el grupo de los jugadores más exitosos del mundo y que debe enfrentar el retiro con toda disposición. "Le faltó ganar una Champions, una Copa del Mundo, pero bueno el fútbol es así, no queda otra. Hay que seguir la vida, ya que después no es fácil. Pero tiene que tomarlo de la mejor manera", profundizó Petete, como era apodado el ex delantero trasandino.

Finalmente, Daniel Bertoni fue categórico en que Sergio Aguero siempre tuvo las condiciones para brillar en la elite del fútbol y pese a no conseguir algunos trofeos importantes, afirma que si es parte de los estandartes históricos de el Rojo. "Tenía todo para ser un gran delantero y lo fue. Además es el último ídolo que salió de Independiente. Porque siendo claros, después de él no hubo otro", sentenció.