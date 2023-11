A espera de la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense, Brasil y Río de Janeiro es escenario de un violento escándalo en las playas de la tierra de la samba. Es que faltando dos días para el partido que se disputará en el estadio Maracaná, los hinchas argentinos fueron embocados por supuestos fanáticos del Flu.

El hecho sucedió en la playa de Copacabana, al lado del fan zone dispuesto por la Conmebol. Los hinchas de Boca Juniors disfrutaban de las bondades de Brasil cuando una turba barrió con todo. Los fanáticos xeneizes fueron objeto de golpes y, como el ensañamiento no bastaba, les robaron todo lo que pudieron.

En conversación con TNT Sports Argentina, una familia afectada entregó su desgarrador testimonio del brutal hecho. El relato entre llantos llama a la cordura y deja una sensación de impotencia y desesperanza por la nula calidad humana de algunas personas.

“Es hora de cortarla, esto no es fútbol. Nosotros viajamos desde México, son casi 8 mil kilómetros para vivir esta fiesta y no es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo al respecto. No puede ser que frente a sus espaldas, al lado del fan zone nos hagan esto”, dijo uno de los jóvenes entrevistados.

Agregó que “Boca no se metía con nadie, vivía su propia fiesta, tomábamos caipiriñas, mirábamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca: familia. Y vinieron estos y nos quitaron todo. Nos robaron carteras, no pegaron. Nos lanzaron sillas, palos, de todo. No puede ser que el fútbol se viva así, no viajamos para esto, Vinimos a ver a Boca campeón, no para que nos acribillen a golpes”.

Más relatos

El padre en tanto, muy afectado, añadió que “quiero pedir, porque va más allá de un partido de fútbol, se disfrazan atrás de una camiseta de Fluminense para hacer delincuencia. No tienen vergüenza. Viajé desde México con mi familia a vivir una fiesta y me robaron la cartera, el pasaporte, llaves del auto, dinero, todo. Me pegaron, no me pude defender y me duele no haber podido defender a mi familia. Mi esposa está destrozada. Esto no es fútbol, el fútbol es fiesta”.

El otro joven sentenció que “estábamos disfrutando de la fiesta, vino un tipo de Brasil a tocar el tambor y gritan ‘corre, corre’. Volteo y veo que están pateando en el piso a mi papá, le roban. Esto no puede ser así. No hubo provocación ni nada. Es humillante y triste que la seguridad de Brasil no prevea esto. Hay pasión, pero a esos criminales los tienen que agarrar, y no agarraron a uno solo porque le empezaron a disparar a la gente de Boca. Esto tiene que parar aquí, porque si quieren seguir haciendo eventos se van a ir todos a la mierda”.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2023?

La final de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense se disputará este sábado 4 de noviembre, desde las 17:00 horas, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Cuántas Copas Libertadores tiene Boca Juniors?

Boca Juniors ha ganado 6 Copas Libertadores. En la final de 2023 va por su séptima corona, mientras Fluminense registra sólo un segundo lugar en 2008.