La fuerte polémica en la que está inmerso Ricardo Gareca en Perú: “No he vuelto por…”

El peor entrenador en la historia de la selección chilena sigue con su limpieza de imagen y está dando entrevistas como loco, luego de su pésimo paso por la Roja.

El Tigre habló del presente de la selección peruana, donde hizo historia tras clasificarla al Mundial de Rusia, pero criticó el actual nivel de los jugadores que la componen.

Fuerte polémica de Ricardo Gareca con Sergio Peña en Perú

Ricardo Gareca repasó a los jugadores peruanos que estaban en el extranjero y volvieron al país, con el emblemático caso de Sergio Peña, volante que cambió el Malmo de Suecia por Alianza Lima.

“Nos fuimos, nosotros con el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior regresaron al ámbito local. Aquellos que me preguntan cuál era mi función en la selección nacional, me gustaría que ellos explicaran cuál era esa labor. Perú, que contaba con jugadores muy importantes en el extranjero, ahora ya no los tiene”, dijo el Tigre.

Las palabras de Gareca no le gustaron para nada a Peña, quien jugó con Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y le respondió con todo.

“Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No he vuelto por ninguna otra razón que ser hincha y ayudar al club a ser mejor“, señaló el volante.

Ricardo Gareca está sentido con la selección peruana, porque le acaban de cerrar la puerta a un posible regreso tras su patético paso por Chile.

