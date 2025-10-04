Al cumplirse exactamente una semana desde el comienzo oficial del Mundial Sub 20 Chile 2025, este sábado 4 de octubre se vive una nueva tanda de partidos por la última fecha de la fase de grupos, en las ciudades de Santiago y Valparaíso.

Con la confirmación de Marruecos en el Grupo C y Argentina en el D, resta por conocer quiénes les acompañarán en los octavos de final, donde además se sabrá cuál es el próximo rival de la Selección Chilena que se metió “de milagro” en esta instancia.

En vista de estas definiciones, si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 4 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Argentina e Italia, este 4 de octubre a las 20:00 horas, en Valparaíso.

Adicionalmente, el duelo entre la Albiceleste y la Azzurri será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Hasta el momento, la señal televisiva nacional emitió seis encuentros de la fase de grupos en el Mundial Sub 20, entre los que se incluyen todos los que disputó la Selección Chilena, restando un sólo cotejo para cumplir con el acuerdo inicial para la adquisición de los derechos de transmisión de la cita planetaria.

Conoce los restantes encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.

