Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

La definición de grupos del Mundial Sub 20 que va por TV abierta HOY 4 de octubre

Por la última fecha de la fase grupal de la Copa del Mundo Juvenil, en nuestro país podrás ver un partidazo por TV abierta desde Valparaíso.

Por Alfonso Zúñiga

El partido del Mundial Sub 20 que se verá gratis este 4 de octubre.
© Getty ImagesEl partido del Mundial Sub 20 que se verá gratis este 4 de octubre.

Al cumplirse exactamente una semana desde el comienzo oficial del Mundial Sub 20 Chile 2025, este sábado 4 de octubre se vive una nueva tanda de partidos por la última fecha de la fase de grupos, en las ciudades de Santiago y Valparaíso.

Con la confirmación de Marruecos en el Grupo C y Argentina en el D, resta por conocer quiénes les acompañarán en los octavos de final, donde además se sabrá cuál es el próximo rival de la Selección Chilena que se metió “de milagro” en esta instancia.

En vista de estas definiciones, si bien el canal que transmite en exclusiva la totalidad del Mundial Sub 20 es la señal de DirecTV a través de sus señales de pago, DSports por TV y DGO por streaming, la señal de televisión abierta, CHV, también transmitirá algunos partidos del certamen completamente gratis.

Se unen a Chile: Los clasificados para octavos de final del Mundial Sub 20

ver también

Se unen a Chile: Los clasificados para octavos de final del Mundial Sub 20

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite CHV HOY 4 de octubre?

Según la calendarización que entregó la señal de Machasa sobre las transmisiones de la Copa del Mundo juvenil, el encuentro que va EN VIVO y completamente gratis por las pantallas de Chilevisión, es el que enfrenta a Argentina e Italia, este 4 de octubre a las 20:00 horas, en Valparaíso.

Adicionalmente, el duelo entre la Albiceleste y la Azzurri será transmitido también por las plataformas digitales del canal, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.

Publicidad

Los juegos de la Copa del Mundo que van por CHV

Hasta el momento, la señal televisiva nacional emitió seis encuentros de la fase de grupos en el Mundial Sub 20, entre los que se incluyen todos los que disputó la Selección Chilena, restando un sólo cotejo para cumplir con el acuerdo inicial para la adquisición de los derechos de transmisión de la cita planetaria.

Conoce los restantes encuentros del Mundial Sub 20 que se verán GRATIS a continuación:

  • Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20:00 horas.
Publicidad
Lee también
Por el lado de Chile: Argentina clasifica a octavos del Mundial Sub 20
Internacional

Por el lado de Chile: Argentina clasifica a octavos del Mundial Sub 20

El violento incidente contra Chile en un Mundial Sub 20 hace 18 años
Selección Chilena

El violento incidente contra Chile en un Mundial Sub 20 hace 18 años

Jugará con Argentina el Mundial Sub 20 tras rechazar a La Roja
Internacional

Jugará con Argentina el Mundial Sub 20 tras rechazar a La Roja

"El fútbol es más simple": Pollo Véliz cuestiona "métricas" de Córdova
Selección Chilena

"El fútbol es más simple": Pollo Véliz cuestiona "métricas" de Córdova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo