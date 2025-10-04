La insólita clasificación de la selección chilena a los octavos de final del Mundial Sub 20 no sólo fue tema en el país, porque la medida dio la vuelta al mundo rápidamente.

Y los primeros que quisieron opinar, como siempre, fueron los hermanos de la prensa argentina, quienes no perdieron el tiempo en hacer un sabroso chimichurri con la forma en que la Roja se instaló en la próxima ronda.

Fueron los colegas de Olé, que viven con la pica histórica desde 2015, quienes salieron a destacar la clasificación del equipo de Nicolás Córdova a la siguiente etapa del Mundial.

“Tras la derrota de los locales por 2-1 ante Egipto, los jugadores de la Roja creyeron que estaban eliminados del Mundial Sub 20 y quebraron en llanto, peeerooo…”, comenzaron su explicación.

La placa del medio argentino Olé.

ver también Histórico del fútbol chileno contra Córdova: “Hay que jugar con una huincha; es puro verso”

¿Qué dijeron en Argentina de la Roja en el Mundial Sub 20?

La prensa argentina reaccionó a la clasificación de la Roja en el Mundial Sub 20, pese a la agónica derrota ante la selección de Egipto, que, de igual forma le dio el paso a los chilenos.

Publicidad

Publicidad

Fue el momento de analizar la situación del final del encuentro cuando los jugadores rompieron en llanto, porque no sabían que de igual manera estaban clasificados.

“Minutos más tarde se enteraron que clasificaron a los 8vos por ¡tener menos tarjetas amarillas! porque ambos quedaron igualados en todos los criterios de desempate (puntos, diferencia de gol, goles a favor y en contra)”, explicaron.

“Como el local tuvo menos amarillas (cinco contra siete), se aseguró el 2° puesto del Grupo A. Los egipcios pueden clasificar como uno de los cuatro mejores terceros”, detallan.

Publicidad