La permanencia de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain todavía no está asegurada. Luego de varias semanas de idas y venidas, el elenco parisino le puso a su delantero la fecha límite para tomar una decisión respecto a su continuidad. El deadline será el 31 de julio, que es el tope máximo que tendrá el club para esperarlo.

Si de aquí a esa fecha el campeón mundial no le asegura al PSG que se quedará esta temporada, su presidente comenzará a buscarle nuevo club. Todo dependerá de lo que diga el ariete, pero al menos ya reportó en el complejo de los rojos y azules.

Este lunes, Kylian Mbappé se sumó a los entrenamientos de pretemporada del Paris Saint-Germain. El club compartió en sus redes sociales una imagen donde se ve al delantero junto a Achraf Hakimi en la bicicleta estática haciendo sus primeros ejercicios de vuelta.

De momento no hay certezas sobre el futuro deportivo del jugador, ya que todo depende de sus ganas (o no) de renovar con el PSG. Si no firma su nuevo contrato en las próximas dos semanas, ya que el actual caduca el 30 de junio del 2024, le buscarán salida inmediata.

El pulso que lleva el club con Mbappé tiene relación específicamente con el dinero que puede entrar a sus arcas. Si no renueva tan pronto como sea posible, buscarán venderlo este mismo mercado sí o sí. Así evitarán que se vaya gratis el próximo año.

Nasser Al-Khelaifi, empresario catarí que preside el PSG, ya habló con cercanos al círculo de su atacante para que busquen convencerlo de renovar. Su futuro se ve más cercano al Real Madrid, pero no se sabe si ahora o en un año más. Todo está por verse.