Muy bueno será para el fútbol, pero en cuanto a generar simpatía, Kylian Mbappé no está entre los mejores del mundo. Es que el delantero del PSG está en el ojo de la polémica, debido a varios de sus dichos sobre el club parisino.

En el club parisino, son varios ya los que se han quejado de la actitud de Mbappé. Es que en la entrega de premios de France Football, donde Donatello fue premiado, el francés dijo un par de frases que sacaron ronchas.

Sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro, el seleccionado galo dijo: “Jugar en el PSG no me ayuda mucho, porque es un equipo que divide. Eso atrae chismes, pero no me importa, porque sé lo que hago y cómo lo hago”.

Las palabras de Mbappé no cayeron en un saco roto. En la interna, varios jugadores se quejaron, asegurando que las palabras del francés eran “un insulto para el club”. Según RMC, el propio Nasser Al-Khelaïfi se mosqueó con el tema y lanzó un “si eso es lo que piensa, ¿por qué no se va ahora?”.

Kylian Mbappé ha tenido problemas con sus compañeros de equipo, de selección, con el PSG e, incluso, con el propio combinado francés, por un tema de derechos de imagen. Sin dudas el problema no es solamente el resto