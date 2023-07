El ultimátum del PSG a Mbappé: "Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta"

Pese a que todavía le queda una temporada en el PSG, el futuro de Kylian Mbappé está en el aire. El delantero decidió no renovar más allá de 2024 y el cuadro parisino teme que se vaya como agente libre el próximo año. Ahora, lo presionan para que extienda su contrato.

En la presentación de Luis Enrique como nuevo técnico, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, dejó un contundente mensaje para el artillero de 24 años. Si no firma un nuevo vínculo dentro de las próximas semanas, será vendido en este mercado de fichajes.

“Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa”, lanzó.

Luego, en diálogo con Le Parisien, fue aún más tajante. “Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta. Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que Mbappé quiere irse gratis en 2024”, declaró.

“Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó”, dijo después el timonel del PSG. Mbappé, mientras, disfruta de unos días de vacaciones en Estados Unidos.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, sumó más incertidumbre con sus palabras en conferencia de prensa. “Mbappé tiene contrato y no sabemos lo que pasa después, porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes”, comentó el asturiano.