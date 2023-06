Chiqui Tapia bolivariano: festeja título de Uruguay en el Sub 20 y se acuerda de Mbappé

Uruguay consiguió un histórico título mundial en la Copa del Mundo Sub 20 organizada por Argentina. El cuadro charrúa se impuso por 1-0 en la final a Italia y levantó su primera copa de la categoría y alcanzando el primer título para América del Sur desde que Brasil levantara el trofeo en 2011.

Un título que confirma el resurgimiento de Sudamérica como potencia futbolística luego de años de sequía. Actualmente los campeones del mundo a nivel masculino son Argentina (adulta), Uruguay (Sub 20) y Brasil (Sub 17), aunque con la salvedad que el Mundial Sub 17 recién se disputará recién a finales de este año y el título de la canarinha es el correspondiente a 2019.

Pero el logro no lo dejó escapar el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, que apuntó directamente contra Kylian Mbappe, quien en la previa del Mundial de Qatar había dicho que Sudamérica no tenía el nivel de Europa y que veía a los europeos como favoritos al torneo que se disputó a fin del año pasado.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, había dicho el francés.

Algo que recordó Tapia en Twitter. “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. ¿Pero cómo? Si Mbappe dijo que en Sudamérica no había nivel”, fue lo escrito por el dirigente argentino.

Vale recordar que Tapia es uno de los hombres fuertes en la Conmebol y un firme aliado de Alejandro Domínguez en el mandato de este último en la entidad continental. Situación que ha causado polémica, por ejemplo, por la entrega de dinero por parte de la Conmebol a la AFA tras el título en Qatar en forma de premios.