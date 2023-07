David de Gea puso fin a su estadía de doce años en el Manchester United, cerrando toda una era atajando para uno de los más grandes del fútbol de Inglaterra, donde el español logró ganarse el cartel de ser uno de los mejores guardametas del mundo.

El propio portero confirmó la noticia en sus redes sociales personales, publicando que “solo quería mandar un mensaje de despedida a los aficionados del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor que he recibido en los últimos 12 años”.

“Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. He sentido un orgullo increíble cada vez que me he puesto esta camiseta y he representado a este club, el más grande del mundo. Es un honor reservado para unos pocos afortunados. Nunca pensé, cuando salí de Madrid siendo un niño, que lograríamos lo que hicimos juntos”, agregó el portero.

Para cerrar, el español dejó en claro que “es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, en un nuevo entorno. Manchester me formó y nunca me dejará. Siempre estará en mi corazón”.

Por su parte el conjunto mancuniano detalló en su sitio web que “desde que se unió al Atlético de Madrid en 2011, David jugó 545 partidos con el Manchester United con 190 porterías a cero, ambos récords del club para un portero (…) Ganó la Premier League, la FA Cup, la UEFA Europa League y dos Carabao Cups”.

“Sus honores personales incluyen dos premios Guante de Oro de la Premier League, un récord de cuatro premios al Jugador del Año Sir Matt Busby (votados por los fanáticos) y cuatro premios al Jugador del Año de Players”, concluyeron en el United.

Así las cosas, se cierra una etapa importante para el Manchester United, que deberá buscar un reemplazante para el español y que tiene en la mira a André Onana, finalista de la Champions League con el Inter de Milán, como el principal candidato.

¿Y qué sigue para De Gea? Con 32 años el portero es tentado con partir al fútbol de Arabia Saudita, donde el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo busca quedarse con sus servicios. ¿Otra estrella del fútbol mundial que parte a la liga árabe?