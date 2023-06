Kun Agüero tuvo un momento de rabia en la Kings League. Este domingo, en la jornada 8 de la liga de futbolito, Kunisport fue goleado 4-2 por Porcinos FC de Ibai Llanos, pero no fue sólo el resultado lo que le amargó el fin de semana al Kun.

Luego del partido, Agüero conversó con Ibai a través de Twitch. El argentino se conectó a la distancia, mientras que el español estaba en el estadio y acompañado de varios latinoamericanos. Entre ellos estaba Will de Futbolitos, quien sacó de sus casillas al Kun.

El dominicano comenzó a molestar al Kun por la derrota de su equipo, haciéndole gestos de que era llorón. “Sigue llorando el Kun”, dijo. ¿La respuesta del argentino? Molestia total. “¿Quién es ese imbecil que está diciendo esa pelotudez de ‘Kuni está llorando’?”, cuestionó.

“Dile que cuando vaya me lo diga en la cara el salame ese. Dile que lo digo yo: que cuando vaya me lo diga en la cara. ¿Ese Will se cree canchero? ¿Te crees canchero, bobo?”, sumó. “¿Canchero? ¿Qué es canchero?”, le respondió Will, llevándose las manos a los ojos y haciendo un gesto de lloriqueo.

“Cierra el orto que este no es tu programa, es de Ibai. Cierra el orto, imbécil. Te estoy hablando en serio, que me lo diga en la cara, concha de tu madre”, dijo el Kun, evidentemente molesto. Ibai, en tanto, intentó calmar las aguas: “Es broma, Kuni”.

No es la única polémica en que se ha metido el YouTuber Will, ya que hace unos días transmitió el partido de su selección, República Dominicana, contra Chile. “Toca enseñarle a los chilenos cómo se mueve la pelotita. Recuerda tener un traductor cerca si verás el partido en televisión chilena”, tuiteó.