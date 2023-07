Frank Kudelka sufrió una sorpresiva derrota con Lanús. El cuadro granate cayó ante Vélez Sarsfield, cuadro que lucha por arrancar de la parte baja en la tabla de posiciones. Fiel al estilo frontal, el DT argentino repitió la tónica del mensaje que lanzó cuando habló del “miedo institucional”.

Con esa frase, el experimentado entrenador de 62 años resumió por qué a Universidad de Chile le cuesta tanto enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental. Y ese 1-0 del Fortín, que ganó gracias a un gol de Walter Bou, provocó una reacción de los hinchas que no le gustó al estratego.

Y dejó claro que la relación con la hinchada no es nada fácil. Le consultaron por la recepción que tiene Franco Troyansky y el ex centrodelantero de Everton Leandro Díaz en el público del Grana. “Eso se lo tendrías que consultar a la gente. Leandro es uno de los goleadores del campeonato”, respondió Kudelka.

“A mí tampoco me quieren. ¿Me voy a pintar de colores para que me quieran?”, consultó con ironía el ex DT de Newell’s Old Boys y Huracán, los dos equipos que dirigió tras su paso por el Romántico Viajero.

Kudelka defiende su ciclo en Lanús: “Si hubiésemos llegado este año, dirían que es un campañón”

Frank Kudelka llegó a la dirección técnica de Lanús en julio de 2022. Y su equipo marcha en el 4° puesto de la Liga Profesional de Argentina. Eso sí, está a 10 puntos del líder: River Plate.

“Si nosotros como cuerpo técnico hubiésemos entrado este año, estaríamos hablando de un campañón. Es la verdad, es así. Como traemos el vagón de cola cargado del año pasado, te siguen mirando de reojo”, manifestó el oriundo de Freyre.

El ex DT de Talleres de Córdoba no se quedó con eso. “No soy quién para cuestionar a la gente”, parecía haber terminado. Pero cuando iba a ponerse de pie, escogió seguir con su intervención. “Pareciera que estamos hablando como si estuviéramos últimos en la tabla. Pareciera que si no salimos campeones, ya no sirve. Y al inicio del campeonato era otro el punto de vista”, se defendió Kudelka.

“Trato de ser racional, de tener los pies en la tierra. Creo que lo dije más de 10 veces: me equivoco más de lo que acierto, pero trato de ponerle el alma a las cosas. Banquen un poco. Termina dentro de cuatro fechas. ¡Banquen un poco que estamos haciendo una campaña bárbara y los necesitamos a todos!”, sentenció Kudelka.

El vagón de cola cargado no es otra cosa que el bajo puntaje en los promedios que determinan el descenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. El inicio de 2023 lo tuvo complicado, pero las 40 unidades cosechadas han engrosado ese registro. Eso sí, decirle adiós al título parece que dejó a muchos insatisfechos.