El ex técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, manifestó que le gustaría volver a Universidad de Chile y explicó por qué aseguró que el cuadro azul tenía un "miedo institucional" hacia Colo Colo.

Frank Kudelka arribó a Universidad de Chile en mayo de 2018 para ser el reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos, pero no alcanzó a cumplir el año en el banco azul cuando los malos resultados del Romántico Viajero lo llevaron a salir polémicamente del club.

Y ahora, el técnico pide revancha. "Me gustaría volver a dirigir en Universidad de Chile. Tuvimos un porcentaje alto de efectividad pero no logramos nada. Le tengo apego al club", declaró a DirecTV Sports el hombre que por estos días dirige a Lanús.

Sobre los últimos años de la U, Kudelka aseguró que "existe un común denominador del mal momento de Universidad de Chile en este tiempo, la respuesta está dentro de la institución: es más institucional. No pasa por contratar técnicos, sino que vaya con los lineamentos generales de un proyecto".

"Este año Universidad de Chile zafó de la zona de descenso. Sería bueno que volvieran a competir en copas internacionales", continuó después.

Kudelka explica el "miedo institucional"

En su salida de Universidad de Chile, el técnico aseguró que encontró un "miedo institucional" del equipo hacia Colo Colo. "Llegué a la U y escucho: hace tantos años que no les ganamos, en vez decir este año vamos a ganar. Eso se transmite y llega a los jugadores", afirmó en marzo de 2019.

Una frase que en ese entonces no gustó nada ni al hincha ni al plantel. Y que ahora explica. "A veces uno expresa emociones o formar de sentir", comentó.

"Quizás fue mal entendido, en ese momento, no entendía cómo no podíamos ganarle a Colo Colo. Existía una sensación de no poder hacerlo, ejemplifiqué desde una palabra la emoción", cerró.