Universidad de Chile sigue con los avances dirigenciales luego de los graves hechos de violencia vividos en el duelo ante Independiente, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, la dirigencia de Azul Azul entregó información de una denuncia realizada en Argentina, por los fuertes delitos en contra de sus hinchas, por lo que han acudido a justicia.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, junto con el director José Ramón Correa y el abogado del Club, Jorge Arredondo, estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile durante los actos de violencia ocurridos la noche del miércoles pasado en el partido contra Independiente, en el estadio Libertadores de América.

La foto de Michael Clark y el abogado José Ramón Correa con la justicia en Argentina. Foto: U de Chile.

¿En qué consiste la nueva denuncia de U de Chile?

Desde Universidad de Chile entregaron la información del nuevo paso realizado por la dirigencia, encabezada por el presidente Michael Clark, que apunta a las responsabilidades judiciales de los lamentables hechos.

“El trámite judicial fue realizado esta mañana junto con los abogados argentinos del prestigioso estudio de penalistas Castex Pauls, contratados por la U para seguir los casos que afectaron a los hinchas chilenos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la instancia, Clark y los abogados de la U se reunieron con el fiscal Mariano Zitto”, detallan.

“Después de realizado el trámite formal de la denuncia, la justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley”, profundizan.

En ese sentido, además, dejan en claro que después realizaron una visita a los hinchas que todavía permanecen hospitalizados: “Más tarde, los dirigentes de la U concurrieron al Hospital Pedro Fiorito, en donde compartieron con los familiares de los últimos hinchas que se encuentran internados en Avellaneda”.

“En la ocasión, pudieron hablar por videollamada con Pablo Mora, reunirse con los cercanos del herido, y conversar también con la familia de Gonzalo Alfaro, a quienes les regalaron camisetas con dedicatorias de los jugadores de la U”, finalizan.

