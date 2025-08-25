Comienza la batalla en el escritorio entre U. de Chile e Independiente tras los serios incidentes que llevaron a cancelar la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos harán sus descargos ante la Conmebol con un objetivo: quedarse con los puntos.

Tanto el Bulla como el Rojo tienen plazo hasta este miércoles 27 de agosto para presentar evidencias y defender sus intereses frente a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. Ambos equipos ya hicieron un primer viaje a Asunción, pero lo que realmente importa son las pruebas que presenten.

En ese sentido, D Sports entregó las fechas claves en la definición de este caso. Independiente hará sus descargos el mismo miércoles 27 de agosto vía mail.

Después de que ambos clubes presenten sus pruebas respecto a lo que sucedió en el Estadio Libertadores de América, Conmebol citará a ambos equipos una audiencia presencial. Esa reunión será la próxima semana (del 1 de septiembre). Poco después llegará la resolución.

Desde U. de Chile hacen serias acusaciones contra Independiente. “Esto no fue al azar. Aquí no hay un descuido de una persona que se le quedó abierta una puerta. Acá hay una negligencia sistémica“, señaló José Ramón Correa, abogado de Azul Azul.

Por su lado, el secretario general de Independiente, Daniel Seoane, culpó a la dirigencia de la U por no tomar acciones antes del partido. “Ellos sabían qué público traían. Tenían claro la gente que los seguía y sabían quiénes podían causar desmanes“, acusó.

Conmebol será el encargado de definir culpabilidades y castigos por lo ocurrido en la revancha entre Independiente y U. de Chile. La prensa argentina sostiene que ambos equipos serán castigados. Desde Perú, donde Alianza Lima sería el rival del clasificado que determine Conmebol, meten presión. “Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible“, declaró Jorge Zúñiga, presidente del club limeño, en las últimas horas.